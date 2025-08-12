元EXOタオ、SM練習生だった女性と10月に挙式へ　“世紀の結婚式”としてファンや元メンバーも出席か | RBB TODAY

EXOの元メンバー・タオが、SMエンターテインメントの元練習生・徐艺洋（シュ・イーヤン／Xu Yiyang）と今年10月に結婚する。

8月11日、複数の中国メディアは、タオが最近行われたバラエティ番組の収録で「10月に結婚式を挙げる」と明かしたと報道。

2人は現在、“世紀の結婚式”を計画中で、多くの招待客に加え、ファンのための座席も用意する予定だという。結婚式の生中継も検討されており、招待客として現在も親交のある元EXOのルハンが出席するのか注目されている。

タオと徐艺洋は2020年から幾度となく熱愛説が報じられ、今年7月に交際を正式に認め、公の場で交際を開始した。

（写真＝SNS）タオ（右）と徐艺洋

昨年12月には婚姻届を提出したことを発表し、SNSで婚姻証明書を手にした写真とともに「目標達成」というコメントを投稿した。

一方で、2人には婚前妊娠説も浮上しているが、双方ともこれについては一切コメントしていない。昨年12月に徐艺洋が育児用品店で目撃されたほか、タオがライブ配信中に子どもについて言及した後、突然発言を取り消すなど、疑惑はさらに広がっている。

タオは2012年にEXO-Mとしてデビューし、その後EXOとしても活動したが、3年で脱退を宣言し、SMに専属契約の解除を求める訴訟を起こした。裁判はSMの勝訴で終結し、その後は中国で芸能活動を続けている。

徐艺洋は2016年にSMの練習生グループ「SMルーキーズ」として活動したが、デビューには至らなかった。現在は中国で歌手・女優として活動している。

