SEVETEEN・エスクプス＆ミンギュ、新ユニットとして活動へ！9月に新ALリリース | RBB TODAY

ボーイズグループSEVENTEENのメンバー、エスクプスとミンギュが新しいユニットで戻ってくる。

8月11日、所属事務所PLEDISエンターテインメントは本サイト提携メディア『OSEN』に「エスクプスとミンギュが9月にユニットアルバムをリリースする予定だ。詳しい日程はお知らせを通じてご案内する」と明らかにした。

これに先立って、某メディアによると、エスクプスとミンギュは最近、アメリカ・ロサンゼルスでタイトル曲のミュージックビデオの撮影を終えた。

（写真提供＝OSEN）左からエスクプス、ミンギュ

エスクプスとミンギュは、去る2015年にSEVENTEENとしてデビュー後『Adore U』『MANSAE』『Pretty U』『VERY NICE』『CLAP』『Oh My！』『Super』『God of Music』など、多数のヒット曲をリリースし、世界中で人気を博している。

特にSEVENTEENは、BSS（ブソクスン：スングァン、ドギョム、ホシ）を皮切りに、ジョンハン×ウォヌ、ホシ×ウジまで、さまざまな組み合わせのユニットでグループと一味違った魅力を示しただけに、エスクプスとミンギュが見せる新しい関係性にも期待が高まっている。

（記事提供＝OSEN）

◇エスクプス（S.COUPS）プロフィール

1995年8月8日生まれ。韓国・大邱出身。本名チェ・スンチョル。身長178cm。2015年5月にSEVENTEENのメンバーとしてデビューした。芸名「S.COUPS」は、本名であるスンチョルの頭文字「S」と大成功や大当たりを意味する「COUPS」を掛け合わせたもので、「チェ・スンチョル大成功」という意味が込められている。もともと芸能界に興味はなく、中学生時代に友人らによるサッカーの誘いから逃げようと塀を越え、校舎外に出たところでPLEDISエンターテインメントの関係者の目に留まりスカウトされた。グループ最年長メンバーで統括リーダーを務めるが、実際の家族構成では末っ子。そのため、家庭内での“末っ子気質”ぶりをメンバーに指摘されることもしばしば。

◇ミンギュ プロフィール

1997年4月6日生まれ。本名キム・ミンギュ。中学2年生の下校中にスカウトされ、オーディションを経て2011年にPledisエンターテインメントの練習生となった。その後、2015年にSEVENTEENのメンバーとしてデビュー。グループではサブラッパーを担当している。185cmを超える高身長と甘いマスクでかなり目立つビジュアルをしており、事務所が彼に目を付けた理由も「自社にもそろそろハンサムな練習生が必要だ」という理由から。

