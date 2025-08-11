ZEROBASEONE、美青年たちの眩しい輝き披露！新AL『NEVER SAY NEVER』コンセプト写真公開 | RBB TODAY

ボーイズグループZEROBASEONEが日常の瞬間をファンと共有し、カムバックへの期待を高めた。

本日（8月11日）、ZEROBASEONEは公式SNSを通じて1stフルアルバム『NEVER SAY NEVER』のORDINARY（オーディナリー）バージョンのグループおよびユニットのコンセプトフォトとコンセプトフィルムを公開した。

公開されたコンテンツのなかのZEROBASEONEは華やかなステージを抜け出し、爽やかな自然のなかで1つになった。一緒にいるときが1番楽しく、一緒にいるときが1番力になる“チームZB1”のシナジー効果を発揮し、完璧な相性を見せ、目を引く。

（写真＝WAKEONE）ZEROBASEONE

このように、ZEROBASEONEはカムバックを控えて、自然な日常の魅力を盛り込んだORDINARYバージョンのコンセプトフォトとコンセプトフィルムを順次公開し、ファンの熱い関心を集めている。

煌びやかでありながらも爽やかなビジュアルで9人のメンバーが『NEVER SAY NEVER』を通じてまたどのような音楽とパフォーマンスを披露するのか、好奇心を刺激した。

（写真＝WAKEONE）ZEROBASEONE

『NEVER SAY NEVER』はZEROBASEONEがZEROSE（ZEROBASEONEのファンネーム）とともに歩んできた音楽の旅で最も輝く瞬間を盛り込んだアルバムだ。

「不可能はない」という強烈なメッセージで世界中のファンに勇気と希望を伝え、新しい幕を開く予定だ。

なお、ZEROBASEONEの1stフルアルバム『NEVER SAY NEVER』は来る9月1日18時にリリース予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇ZEROBASEONE（ZB1）とは？

Kep1erを生み出したMnet『Girls Planet 999：少女祭典』の男性版オーディション番組『BOYS PLANET』で選ばれた韓国出身6人、中国出身2人、カナダ出身1人で結成された9人組ボーイズグループ。グループ名の「ZB1＝ZEROBASEONE」には、0から1へ向かう自由な旅、そして輝く始まりという意味が込められている。2023年7月10日、1stミニアルバム『YOUTH IN THE SHADE』をリリースしてデビュー。2024年3月には『ゆらゆら -運命の花-』で正式に日本デビューした。活動期間は2年6カ月を予定。

