BLACKPINK・ジェニー、すっぴんがかわいすぎる!!「素顔のままで29歳パリ小旅行」 | RBB TODAY

BLACKPINKのジェニーがメイクを落とし、29歳のすっぴん姿を公開した。街中で音楽に合わせて踊ったり、地面に座ってサンドイッチを食べたりと、パリ旅行を自由に満喫するジェニーの姿が収められている。

ジェニーは8月9日、自身のSNSに「ジェニーのパリ旅行記」というコメントとともに、複数枚の写真を投稿。そこにはフランス・パリで飾らない姿で旅を楽しむ様子が映っていた。ステージ上とは異なる魅力あふれる日常ショットに、ファンからは大きな反響が寄せられた。

公開された写真でジェニーは、カジュアルなTシャツとスカート姿でパリを散策。髪を自然にひとつにまとめ、サングラスをかけたジェニーは、気取らない日常的な服装で旅行を楽しんでいた。

市場や街角でフルーツを買い、子どものように嬉しそうに笑う姿も。明るく無邪気な笑顔から、旅を楽しむ彼女の気持ちが伝わってくる。

さらに高級ブランドのショッピングを楽しんだり、街中のグラフィティと同じポーズで唇を合わせる遊び心ある写真も披露した。

特にジェニーは、街に流れる音楽に合わせてリズムを取りながら歩くなど、パリの空気を存分に満喫。大きなサンドイッチを手に階段に座って食べながら幸せそうに笑う姿も見せた。そんな、肩の力を抜いて旅を楽しむジェニーに、ファンからは「美しい」との声が続出している。

ジェニーは8月2日と3日、フランス・パリのスタッド・ド・フランスでBLACKPINKのワールドツアー『DEADLINE』公演を開催。華やかな衣装と照明を背に、ステージ上ではカリスマを放ち、計11万人の観客を動員してパリをピンク色に染めた。

しかし、その華やかな舞台とは対照的に、舞台裏では化粧気のないすっぴんで、29歳の旅行者としての日常を存分に楽しんでいた。

◇ジェニー プロフィール

1996年1月16日生まれ。2016年にBLACKPINKのメンバーとしてデビュー。グループ内ではメインラッパーとサブボーカルを担当。2018年に『SOLO』でソロデビューを果たす。同曲のミュージックビデオの再生回数は4億件を超えた。ファッションブランド「シャネル」のビューティーアンバサダーとしても活躍。どんなアイテムも難なく着こなし、「存在そのものがブランド」と呼ばれるほど圧倒的な存在感を放っている。2023年12月、個人事務所「ODD ATELIER（OA）」を設立した。

