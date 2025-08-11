甘美な肉体に注目！“韓国で最もグラマラス”な女性芸人が大自然に降臨、圧巻ボディで馬も魅了【PHOTO】 | RBB TODAY

“韓国で最もグラマラスな女性芸人”として知られるメン・スンジが、まるで映画のワンシーンのような一枚を公開し、話題を呼んでいる。

メン・スンジは8月8日、自身のインスタグラムに複数の写真を投稿。雄大な草原と空が広がる中で、ピンクのセットアップに身を包んだ彼女が立つその姿は、圧倒的な存在感を放っている。投稿には「平和な馬たち」とだけ添えられていたが、ファンの注目はその“馬”ではなく、彼女の“甘美な肉体”に集中した。

ぴったりとしたトップスが際立たせるのは、メン・スンジの代名詞ともいえるボリューミーなバスト。ウエストラインとのコントラストも鮮やかで、遠くに放牧された馬たちさえも視線を向けてしまいそうな圧巻のボディラインが印象的だ。

広がる緑と澄んだ空の中で、都会的な美と自然のコントラストが際立つ一枚となっており、サングラスをかけてポーズを決める姿からは、芸人という枠を超えたスターモデルとしての自信も漂う。

メン・スンジは、その美貌とプロポーションを生かし、バラエティだけでなくSNSや広告、イベントでも存在感を発揮。今や“ビジュアル芸人”の枠を超え、エンタメ界を横断するマルチな活躍を続けている。

今回の投稿をきっかけに、“平和な馬たち”のように癒やされたファンも少なくなさそうだ。

◇メン・スンジ プロフィール

1986年5月12日生まれ。本名はキム・イェスル。2013年のMBC第20期公開採用のコメディアンとしてデビューした。バラエティ番組『無限に挑戦』のとあるコーナーで、路上で表情ひとつ変えずに厚かましく質問するリポーターとして活躍して注目を集めた。『セクションTV芸能通信』『チンチャサナイ』などに出演。優れたビジュアルでも知られ、2022年にはデート1回で5億ウォン（約5000万円）を渡すという“パパ活”の提案を一蹴し、話題になったことも。

