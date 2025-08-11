キム・ヨナ、肩まる出し出しの挑発ポーズ&美しさで圧巻【PHOTO】 | RBB TODAY

韓国フィギュアスケート界の“永遠の伝説”、キム・ヨナが圧倒的なカリスマ性を披露した。キム・ヨナは8月9日、自身のSNSにコメントを添えず、複数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、キム・ヨナの圧倒的な美貌が収められていた。彼女はオールブラックの衣装に身を包み、特有のカリスマが漂う表情で多彩な雰囲気を演出。オールバックにしたヘアスタイルとファー装飾があしらわれたブラック衣装で、華やかさとシックな魅力を兼ね備え、さらにオフショルダーのトップスで直角の肩を強調し、挑発的な一面も見せた。

（写真＝キム・ヨナInstagram）

特にキム・ヨナは変わらぬ美しさで人々の視線を引きつけた。ロングストレートヘアで優雅かつ魅惑的な魅力を放ち、美しいカリスマ性を存分に発揮。存在そのものからあふれ出るオーラで、圧倒的な存在感を証明していた。