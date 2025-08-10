“ほぼ全部見えてる”衣装が話題になった女優ムン・ガヨン、腹チラタンクトップ姿で魅了【独自写真】 | RBB TODAY

女優ムン・ガヨンが非常に洗練された、気楽なスタイルを披露した。

去る8月9日、ムン・ガヨンは仁川（インチョン）国際空港第2旅客ターミナルを通じて、マレーシア・クアラルンプールで開催するファンミーティングと記者会見のために出国した。

この日、ムン・ガヨンはシンプルな白いタンクトップに薄い青色のデニムパンツを合わせ、すっきりとしていながらもカジュアルなルックを演出した。

特に、腰に着用したゴールドチェーンのベルトがポイントとして作用し、単調になりうるベーシックなアイテムに高級感を加えた。

ブラウンのハンドバッグとフラットシューズで全体的に色を調和させ、長いストレートヘアを自然に下ろして優雅な雰囲気を完成させた。

ムン・ガヨン

ムン・ガヨンが選択した空港ファッションは、長時間の飛行に適した気楽さとともに、スターとしての品格を失わない絶妙なバランスのスタイルだった。

派手過ぎず、洗練された彼女ならではのファッションセンスがよく表れた服装だった。

なお、ムン・ガヨンは同日ドラマ『瑞草洞＜ソチョドン＞』で共演している俳優イ・ジョンソクとともに出国した。

作品は海外でも人気を博し、CJ ENMの香港支社は『瑞草洞＜ソチョドン＞』の主役イ・ジョンソクとムン・ガヨンがマレーシアのファンと顔を合わせる「スターツアー」を企画した。

2人の「スターツアー」は8月10～11日に開催される。初日はレッドカーペットイベントが開催され、2日目には現地のメディアと記者会見が行われる。

◇ムン・ガヨン プロフィール

1996年7月10日生まれ。ドイツで生まれ、小学校3年生の時に帰国した。そのため、韓国語、英語、ドイツ語が堪能なことで知られる。2006年の映画『師匠の恩恵』（原題）で子役デビュー。ドラマ『王家の家族たち』『魔女宝鑑～ホジュン、若き日の恋～』『嫉妬の化身～恋の嵐は接近中！～』『その男の記憶法』などで主演を務めた。同じ子役出身であるApinkのキム・ナムジュと親しい仲。2018年のドラマ『偉大な誘惑者』で共演した俳優ウ・ドファンと2度の熱愛説が報じられたが、即否定している。人気ウェブ漫画の実写ドラマ『女神降臨』では主人公を務めた。

