衣装が話題を集めるaespa・ニンニン、攻めたドレスで見せた圧巻美貌【PHOTO】 | RBB TODAY

aespaのニンニンが、圧倒的な美貌を披露した。

ニンニンは最近、自身のインスタグラムを更新し、「Madame Figaro CHINA XIEXIE」とのコメントとともに写真を投稿した。

公開された写真には、さまざまなデザインのドレスをまとい、華やかで洗練された雰囲気を放つニンニンの姿が収められている。シックな黒から個性的な白のドレスまで、大胆なスタイリングを完璧に着こなし、その存在感で視線を釘付けにした。

この投稿を見たファンからは「ヤバい美しさ」「表現力1023%」「美貌どういうこと？」「かわいすぎる」といった称賛の声が相次いでいる。

（写真＝ニンニンInstagram）

なお、ニンニンが所属するaespaは、8月9日・10日に東京ドームで開催される「SMTOWN LIVE 2025」に出演している。

◇ニンニン（NINGNING）プロフィール

2002年10月23日生まれ。中国ハルビン市出身。本名ニン・イーヂュオ。英名ビビアン。高い歌唱力で、メインボーカルを担当。グループ唯一の中国人メンバーで、2015年には中国のサバイバルオーディションに出演していた。その後、2016年にSMルーキーズの一員として活動を開始。当時公開されたルーキーズメンバーでは、唯一デビューに成功したメンバーでもある。163cm、43kgというモデルも逃げ出すスタイルの持ち主で、趣味は料理という家庭的な一面も。子供の頃の夢は画家。

