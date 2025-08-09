73歳で「運転免許を取りたい」　ベテラン韓国女優の“死ぬまでにやりたいこと”とは？ | RBB TODAY

女優ユン・ミラ（73）が“やりたいことリスト”の一つに「運転免許の取得」を挙げた。

8月7日、ユン・ミラの公式YouTubeチャンネルでは「サンティアゴ巡礼の道？ヨーロッパのバックパッカー旅行？制作陣は対応可能か？」という動画が公開された。

この動画では、ユン・ミラがスタッフの提案で“バケットリスト”（生きているうちにやりたいことリスト）を作成する様子が映し出された。

彼女は「死ぬ前にやりたいことが一つあった。旅行、海外旅行。まだ行ったことのない場所をいろいろ巡りたかった」と語る。

続いて、特に思い浮かぶものがないと話すユン・ミラに、スタッフが「運転免許取得はどうですか」と提案すると、「時々寂しくて落ち込むとき、一人で音楽をかけながら運転したかったけど、できなかった。忙しく生きていたら、免許を取ることも忘れてしまった。できるかな。運転したことは一度もないけど、やってみたい」と答えた。

（画像＝ユーチューブ）ユン・ミラ

2つ目のバケットリストに旅行を挙げた彼女は、「若い頃は仕事ばかりで、これまでドラマばかりやってきた。1、2本ドラマを撮ると1年が終わってしまう。家族よりも海外旅行に行った回数が少ない。バックパッカーもしてみたい。まだしっかりと歩けるから」とヨーロッパのバックパッカー旅行への希望を語った。

そのほかにも、伝統的な祈祷の習得、外国人の友人づくり、サンティアゴ巡礼の道の挑戦などを挙げ、注目を集めた。

