EPEX、日本で3度目のファンコンサート開催決定！本日（8日）より一般チケット販売スタート | RBB TODAY

ボーイズグループ・EPEXが、日本で3度目となるファンコンサートを開催する。

「EPEX 3rd FANCON＜浪漫青春＞IN JAPAN」は、8月26日に東京・Zepp DiverCity（TOKYO）にて開催される。

一般チケットは本日（8月8日）19時から販売がスタート。また、すでに販売中のサウンドチェックチケットは、8月11日までの販売となっている。いずれも先着順での受付となるため、早めのチェックが必須だ。

EPEXは、2021年にC9エンターテインメントからデビューしたボーイズグループ。メンバー全員が2000年代生まれで、平均身長180cm以上という抜群のスタイルを誇り、クールでワイルドな世界観を表現するパフォーマンスで注目を集めている。

（画像＝C9エンターテインメント）

2024年には、東京・福岡・大阪・愛知・横浜の5都市で計10公演を行う初の日本Zeppツアーを成功させたほか、「D.LEAGUE 23-24」の公式アンバサダーにも就任。FANTASTICSとともに制作したテーマソング『Peppermint Yum』を含むコラボレーションEPは、オリコンのデイリーアルバムランキングやBillboard JAPANの週間アルバム・セールスチャートで1位を獲得した。

さらに、今年7月28日にはタイトル曲『Grateful to Tears』を含む3rdアルバム『Youth Chapter 3：ROMANTIC YOUTH』をリリース。これまで展開してきた“青春”シリーズの完結編として、高い評価を得ている。

EPEXの今後の活躍にも、大きな期待が寄せられている。

