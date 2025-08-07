ハン・ソヒとチョン・ジョンソの共演で注目の映画『プロジェクトY』　ローンチポスターと予告編を公開 | RBB TODAY

女優のハン・ソヒとチョン・ジョンソの共演で注目される映画『プロジェクトY』（原題）が、ローンチポスターと予告編を公開した。

8月7日、第50回トロント国際映画祭の「スペシャル・プレゼンテーション」部門に招待された映画『プロジェクトY』が、ローンチポスターと予告編を公開した。

『プロジェクトY』は、何も持たず、お互いしか頼るものがなかった2人の女性、ミソン（演者ハン・ソヒ）とドギョン（演者チョン・ジョンソ）が、どん底の現実から抜け出すために隠された黒い金と金塊を盗もうとすることで巻き起こる物語を描く。

公開されたローンチポスターには、夜の街を歩くミソンとドギョンの強烈なツーショットが収められた。帽子を深くかぶって表情が読み取れないドギョンと、周囲を警戒するようなミソンの姿が意味深な雰囲気を醸し出している。

（画像提供＝PLUSMエンターテインメント）『プロジェクトY』ローンチポスター

また、「計画は完璧だった」というコピーが、2人の間で展開される予測不能なストーリーへの好奇心をかき立てる。

同時に公開されたローンチ予告編では、『プロジェクトY』の感覚的なムードとテンポの良い展開が予感される。カーチェイスや爽快でスピード感あるシーンに加え、「2人の共犯、1度きりのチャンス、後悔はない」というコピーが、軽快でファンキーな“ツートップ・バディムービー”としての『プロジェクトY』の魅力を伝えた。

観る者の目を引く豪華なキャスト陣が注目を集めている。

俳優キム・シンロクは、ミソンとドギョンの先輩であるカヨン役を務め、より強烈で致命的な魅力を披露する予定。女優チョン・ヨンジュは丸刈りに挑む大胆な演技変身で視線を集め、ファンソ役として圧倒的なインパクトを残す見通しだ。

（画像提供＝PLUSMエンターテインメント）『プロジェクトY』ローンチ予告編

また、俳優イ・ジェギュンは、ミソンとドギョンの犯罪計画を妨害する人物として物語に緊張感を与え、俳優キム・ソンチョルはト社長役として、ミソンとドギョンと対立する強烈なヴィランを演じ、新たな演技変身に期待が寄せられる。

期待を高めている『プロジェクトY』は、トロント国際映画祭で全世界の観客に初披露された後、韓国国内で公開される予定だ。

