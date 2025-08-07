付き合ってる？『ソンジェ』ビョン・ウソク＆キム・ヘユン、センスある応援と返しで話題 | RBB TODAY

女優キム・ヘユンが、ドラマ『ソンジェ背負って走れ』で共演した俳優ビョン・ウソクを応援するためにキッチンカーを送り、お願いを伝えた。

8月7日、ビョン・ウソクは自身のインスタグラムストーリーに「ありがとう～～やったあレフ板2枚」という文章とともに写真を投稿した。

公開された写真のなかのビョン・ウソクは、キム・ヘユンからもらったコーヒーカー（コーヒー等を提供するケータリングカー）を背景に写真を撮影している。

ビョン・ウソクの幼い頃の姿が盛り込まれたカップホルダーが印象的ななかで、キム・ヘユンは「ドラマ『21世紀の大君夫人』とビョン・ウソクを応援します」という文章のバナーで応援した。

特に、キム・ヘユンは「皆さん美味しく召し上がってウソクさんのレフ板2枚お願いします」というプラカードで彼を応援した。

（写真＝左からtvN、ビョン・ウソクInstagram）左からビョン・ウソク、キム・ヘユン

キム・ヘユンの応援のおかげでレフ板2枚をもらい、さらに華やかなビジュアルを見せるようになった彼は「やったあ」と嬉しい気持ちを隠さなかった。

ビョン・ウソクとキム・ヘユンは、tvNドラマ『ソンジェ背負って走れ』で共演し、視聴者をときめかせた。放送終了後も2人は実際に付き合っているのではないかという疑われるほど格別な関係性を見せた。

なお、ビョン・ウソクが現在撮影中のMBCドラマ『21世紀の大君夫人』は、2026年に韓国で放送予定だ。

◇ビョン・ウソク プロフィール

1991年10月31日生まれ。身長189cmと韓国俳優の中でも高い身長を活かし、2014年にモデルとしてデビュー。2016年のドラマ『ディア・マイ・フレンズ』で俳優デビューを果たすと、『みんなの恋愛』『コッパダン～恋する仲人～』『青春の記録』『花が咲けば、月を想い』『力の強い女 カン・ナムスン』などに出演し、『ソンジェ背負って走れ』でブレイクした。5歳上の姉も元モデルとして活躍。ボーイズグループRIIZEのファンで推しはアントンと公言しており、2SHOTを自身のインスタグラムで公開して話題になったことも。

◇キム・ヘユン プロフィール

1996年11月10日生まれ。2013年、高校生のときにドラマ『少女サムセン～漢方医の夢～』でデビュー。学業を優先しながらいくつかの端役を務め、人気ドラマ『SKYキャッスル』（2018）に200倍の競争率を勝ち抜いて出演し、知名度を大きく向上させた。『偶然見つけたハル』（2019）でドラマ初主演。その後も女優として活躍し、2024年のドラマ『ソンジェ背負って走れ』で、推しのために過去に戻り奮闘する主人公を演じてブレイクした。上手くはないが、水泳が趣味だとか。

■【写真】『ソンジェ』カップルのウェディングPHOTO

■【写真】キム・ヘユンのバリ島SHOT

■【写真】ビョン・ウソク、極限まで鍛え上げた肉体美