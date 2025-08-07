話題性3週連続1位！『ボイプラ2』、本日（7日）“1対1ランクバトル”運命の結果が明らかに | RBB TODAY

毎回圧倒的な話題性を提供し、注目を集めているオーディション番組『BOYS II PLANET』が、本日（7日）、予測不能の「1対1ランクバトル」の結果を公開する。

K-POPトップクラスのボーイズグループ誕生を目指す、Mnetのオーディション番組『BOYS II PLANET』に対する熱気が高まっている。

韓国の話題性調査機関グッドデータコーポレーションの「FUNdex」の調査結果によると、本番組はTVだけでなく、OTTを含めた全ジャンルの人気番組を抑え、「TV・OTT統合・非ドラマ」部門で3週連続1位を獲得し、現在、最も注目を集める番組としての地位を確立している。また、第2ラウンドの公開収録には約4.1万人もの応募が殺到し、その人気の高さを証明した。

本日（7日）放送の第4話では、前回放送された『S-Class』と『plot twist』に続き『KILL THE ROMEO』、『Rising Sun』、『Whiplash』まで、すべてのステージが一挙公開される。

また、8月4日に公式YouTubeチャンネルで先行公開された個人カメラ映像にも大きな注目が集まっている。特に、参加者のイ・サンウォンの映像は公開からわずか1日で再生回数130万回を突破した。すべての参加者の映像再生数が急上昇しており、グローバルスタークリエイターの熱い関心がうかがえる。

一方、事前に公開された予告映像では、「1対1ランクバトル」の準備過程で、参加者同士の予期せぬトラブルが相次ぎ、緊張感が高まった。歌詞や振付を完璧に覚えきれなかった参加者が続出し、チームワークにも亀裂が生じ、現場は混乱状態に陥ったという。自己評価の結果、予想外の結果を受けたチームは、その逆境を乗り越えて完成度の高いステージを披露できるのか、そして最終的な勝利を手にするのはどのチームなのか、関心が集まっている。

なお、グローバルプラットフォーム「Mnet Plus」を通じて1日1回参加できる第2回グローバル投票は、8月8日午前10時まで実施されている。この投票で生き残った参加者のうち、最下位の1名は、同日午後3時から行われる第1回生存者発表ライブ配信中にリアルタイム投票で最終決定される。

熾烈な「1対1ランクバトル」の全ステージとその結果は、本日（7日）夜9時20分放送の『BOYS II PLANET』第4話で確認できる。

（記事提供＝OSEN）

