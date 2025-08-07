 9カ月ぶりのカムバック！Kep1er、弾けるビジュアルで“ホットガール”に変身…新AL個別フォト公開 | RBB TODAY
9カ月ぶりのカムバック！Kep1er、弾けるビジュアルで“ホットガール”に変身…新AL個別フォト公開

ガールズグループKep1er（ケプラー）が、ファンの心を射抜く“ホットガール”に変身した。

Kep1erは、8月19日にリリースされる7thミニアルバム『BUBBLE GUM』のリリースを控え、メンバーたちの爽やかで明るい魅力が詰まった最初の個別コンセプトフォトを公開し、ファンの注目を集めている。

今回の写真は、前日に公開されたコンセプトフィルムで披露されたスタイリングをより強調したもので、アルバムタイトル『BUBBLE GUM』にちなみ、風船ガムを小道具として活用したポップで印象的な雰囲気が完成した。

Kep1er
（写真提供＝ KLAPエンターテインメント）

風船ガムを膨らませながらウインクを見せるユジン、ガムをくわえたまま鋭い眼差しを送るシャオティン、帽子でガールクラッシュな魅力を加えたチェヒョン、黒髪ショートボブで爽快な印象を演出するダヨンなど、各メンバーの個性が際立っている。

さらに、金髪にそばかすメイクと帽子で神秘的な雰囲気を漂わせたヒカル、ツインブレイドといたずらっぽい表情で元気な魅力を放つヒュニン・バヒエなど、弾けるようなビジュアルが満載だ。

昨年11月にリリースされた6thミニアルバム『TAPE』以来、約9カ月ぶりのカムバックとなるKep1erは、音楽的な変化に加え、ビジュアル面でのアップグレードも期待されている。

“ビジュアルの宝庫”とも言えるKep1erが見せる新たな姿に、今後も注目が集まりそうだ。

（記事提供＝OSEN）

《スポーツソウル日本版》

