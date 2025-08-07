ITZY、ファンミーティングのソウル公演が全席完売！10月には東京でも開催、期待高まる | RBB TODAY

ガールズグループITZYの4度目の公式ファンミーティングが完売を記録した。

来る9月20日、ITZYはソウル江西（カンソ）区KBSアリーナで4度目の公式ファンミーティング「ITZY The 4th Fan Meeting ITZY MIDZY, LET’S FLY！ON AIR」を開催する。

オフライン公演とともにBeyond LIVEを通じたオンライン有料生中継を同時に行い、より多くのファンとともに過ごす。

去る8月5日、公式ファンクラブMIDZY4期会員を対象にしたチケット販売、6日には一般販売がオープンし、全席完売を達成した。ITZYのファンミーティングに向けたファンの熱い関心を実感させた。

（写真＝JYPエンターテインメント）ITZY

今回のファンミーティングは、2024年11月に3度目の公式ファンミーティング「ITZY The 3rd Fan Meeting ITZY MIDZY, LET’S FLY！“MIDZY’s Cells”」以来、約10カ月ぶりに実現した。

また、10月11～12日には、東京でデビュー後初の単独ファンミーティングを開催し、日本のファンと顔を合わせる。

所属事務所JYPエンターテインメントは、ITZYの公式SNSにティザーイメージ、ファンミーティングへの招待動画のような多彩なコンテンツを順次公開し、期待感を高めている。

なお、ITZYの公式ファンミーティング「ITZY The 4th Fan Meeting ITZY MIDZY, LET’S FLY！ON AIR」に関する詳細は、グループの公式SNSを通じて確認できる。

（記事提供＝OSEN）

■【写真】もはや実写版ナミ！ユナの非現実的スタイル

■【写真】リア、清楚な水着でビーチを満喫！

■【写真】イェジ、10万円超えTシャツ着て日本の焼肉屋に