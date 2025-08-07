“IVEの妹分”KiiiKiii、本日（7日）カムバックステージ初披露！新曲『DANCING ALONE』の注目ポイントとは | RBB TODAY

ガールズグループKiiiKiiiが、新曲『DANCING ALONE』のカムバックステージを初披露し、本格的な活動に乗り出す。

所属事務所STARSHIPエンターテインメントによると、KiiiKiiiは本日（7日）放送される音楽番組「M COUNTDOWN」（Mnet）の放送900回を記念して行われる「M COUNTDOWN in 保寧（ポリョン）」に出演し、8月6日にリリースされたデジタルシングル『DANCING ALONE』のパフォーマンスを初披露する。

『DANCING ALONE』は、シティポップとレトロシンセポップのムードを融合させたダンスナンバーで、KiiiKiiiらしい自由奔放な雰囲気に、友情を象徴する歌詞を重ねた温かみのある楽曲となっている。彼女たちはこの楽曲を通して、多彩な感情と偽りのない想いを届け、リスナーの共感を呼び起こすことが期待されている。

カムバックと同時に中毒性のある軽快なサウンドと華やかなパフォーマンスでリスナーを魅了したKiiiKiiiは、Z世代ならではの新風を再びK-POP界に吹き込んでいる。そんな彼女たちの新曲『DANCING ALONE』初ステージで注目すべき3つのポイントを紹介する。

暑さを吹き飛ばす！エモーショナルな歌声が彩る爽快サウンド

『DANCING ALONE』は、シティポップとレトロシンセポップが融合した、懐かしさと中毒性を兼ね備えたサウンドが印象的だ。スピード感ある繊細なメロディラインにメンバーの多彩な歌声が重なり、爽やかで幻想的な、暑い夏にぴったりの一曲だ。特に、テンポを落としてメンバーの歌声を際立たせるブリッジ部分は、クライマックスへと向かう楽曲のムードを盛り上げ、ステージ上での爽快感を最大限に引き出す。

思わず踊り出す！華麗なパフォーマンス

KiiiKiiiは、サプライズイベントやダンスチャレンジ映像を通じて、カムバック前から『DANCING ALONE』の振付を一部公開し話題を集めていた。伸びやかな動きや、互いに向き合って踊るシーン、手をつないで一緒にジャンプする振付など、楽曲のポジティブなムードを見事に表現している。

さらに、デビュー曲『I DO ME』でも披露した歌詞とリンクしたKiiiKiiiならではの振付も印象的だ。イヤホンを一緒に使うような仕草や、ひとりの友だちを優しく励ますような動きなど、直感的な振付が曲のストーリーや感情をよりリアルに伝え、ステージへの没入感を高めている。

“それ、わかる！”共感度MAXな歌詞

『DANCING ALONE』の魅力をさらに引き立てているのが、センスにあふれた歌詞だ。例えば「ポニーテール、座ってみて/結んであげる、ちょっと高めに」、「白い豆を一つずつ/こっそり君と私で聴くプレイリスト」など、友情を描いたフレーズがリスナーの心をくすぐる。優しさを感じる歌詞を通じて、誰もが一度は経験したような輝く友情に対する懐かしさを呼び起こし、深い余韻が残るステージになると期待されている。

