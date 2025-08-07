ZEROBASEONE、1stフルAL『NEVER SAY NEVER』トレーラー公開！壮大な物語の幕開け | RBB TODAY

ZEROBASEONEが、壮大な物語の幕開けを告げた。

ZEROBASEONEは、8月7日午前0時、公式YouTubeチャンネルを通じて、1stフルアルバム『NEVER SAY NEVER』のトレーラー『NEVER Film』を公開した。

『NEVER Film』は、ZEROBASEONEが「KCON LA 2025」でサプライズ披露したスポイラーフィルムの完全版だ。フェイク・ドキュメンタリー形式で構成され、感覚的なメタファーが溶け込んだストーリー性のある映像が巧みに組み合わさり、圧倒的な没入感をもたらした。

（画像＝WAKEONE）

メンバーが何気なく口にした「絶対（NEVER）」という言葉が、日常の中で何度も覆されるという状況を、ユーモラスかつウィットに富んだ表現で描き出した。子犬が自動車を運転したり、タロットカードに描かれているような稲妻が落ちたりと、常識を超える展開が続いていく。その中で、メンバーのハン・ユジンがネックレスを失くしたことをきっかけに始まる予想外の物語は、“僕たち”が一緒なら、何でもやり遂げられるという信念を示している。

（画像＝WAKEONE）

『NEVER SAY NEVER』は、2023年7月にデビューしたZEROBASEONEが初めてリリースするフルアルバムで、「ZEROSE」（ファンダム名）と共に積み上げてきた音楽の歩みの中で、最も輝くハイライトを飾ると期待されている。5作連続ミリオンセラー達成や「Billboard 200」入りなど、カムバックのたびにK-POPの新たな歴史を刻んできたZEROBASEONEは、「不可能はない（NEVER SAY NEVER）」というメッセージを発信し、再び全世界を揺るがす。

なお、ZEROBASEONEの1stフルアルバム『NEVER SAY NEVER』は、9月1日午後6時に各種音楽配信サイトでリリースされる。

（記事提供＝OSEN）

◇ZEROBASEONEとは？

Kep1erを生み出したMnet『Girls Planet 999：少女祭典』の男性版オーディション番組『BOYS PLANET』で選ばれた韓国出身6人、中国出身2人、カナダ出身1人で結成された9人組ボーイズグループ。グループ名の「ZEROBASEONE（ZB1）」は、0から1へ向かう自由な旅、そして輝く始まりという意味が込められている。2023年7月10日、1stミニアルバム『YOUTH IN THE SHADE』をリリースしてデビュー。活動期間は2年6カ月を予定している。

