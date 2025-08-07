遺体を発見した夫が喪主　突然この世を去ったイ・ミンさん「ご遺族の意向により葬儀は静かに」 | RBB TODAY

女性デュオ「As One」のメンバー、イ・ミンさんが突然この世を去ったなかで、8月7日から弔問が始まり、喪主欄には夫の名前が記載された。

8月7日、所属事務所のBRANDNEW MUSICは「突然の悲報に接し、ご遺族およびBRANDNEW MUSICのすべての役職員が大きな衝撃と深い悲しみに包まれている」とし、「ご遺族の意向により、葬儀は静かに執り行われる予定だ。故人の安らかなご冥福をお祈りいただければありがたい」と公式立場を発表した。

またBRANDNEW MUSICは、イ・ミンさんの訃報を伝える案内文も添付。明るく笑う遺影の下には喪主として夫の名前が記されていた。

弔問については「同日午前9時30分から可能」と付け加えた。

（写真提供＝BRANDNEW MUSIC）イ・ミンさん

これに先立ち、イ・ミンさんは8月5日夕方、ソウルの自宅で亡くなっているのが発見された。享年46歳。自宅で亡くなっており、帰宅した夫が遺体を発見したとされる。

死因はまだ明らかになっておらず、警察が詳しい経緯を調査している。

故人の安置所は盆唐済生病院の葬儀場1号室に設けられており、出棺は8月9日午前5時30分、埋葬地は龍仁平穏の森だ。

なお、As Oneは1999年に『Day By Day』でデビューし、『Desire and Hope』『Wish you wouldn't know』など多数の名曲で愛された。

イ・ミンさんは2013年11月にハワイで2歳年上の一般男性と結婚し、2020年にはJTBC『シュガーマン3』への出演を通じて活動を再開した。今年5月にはKBSの音楽番組『THE SEASONS～パク・ボゴムのカンタービレ』に出演し、6年ぶりにテレビに姿を見せ、6月にはシングルアルバム『Happy Birthday To You』をリリースしていた。

（記事提供＝OSEN）

【相談窓口】

一般社団法人日本いのちの電話連盟（電話、メール相談可能）

TEL：0570-783-556＝ナビダイヤル 午前10時から午後10時まで

