「夫に女性紹介。家庭崩壊」韓国塩顔イケメン俳優に突然の暴露！過去にも性スキャンダルで“脛に傷” | RBB TODAY

ある韓国俳優が、既婚男性に女性を紹介し、家庭崩壊の原因を作ったという暴露が飛び出た。

時代劇から現代劇と、幅広い演技力で長年活躍してきた塩顔俳優パク・シフ（48）のことだ。

「子を持つ男に女を紹介」

発端は、8月5日に、あるインフルエンサーAがSNSに投稿した「快男児パク・シフよ、うちの家族がUNヴィレッジ（韓国の高級住宅街）に住んでいたときは“お義姉さん”って呼んでたよね？ファンさんに女を紹介したのは2020年から…」という文章だった。

あわせて公開された写真には、Aの夫とパク・シフがやり取りしたとされるメッセージの一部が収められていた。2021年5月には、パク・シフとみられる人物がAの夫Bに、ある女性の口座番号を送っている。Bはその女性のSNSに投稿された写真を撮影して共有していた。

Aは、パク・シフのアカウントをタグ付けしながら「ほどほどにしておくべきだった。子を持つ男に女を紹介するだなんて、家庭崩壊の大きな原因を作った」と非難。「TikTok配信、まだ続けるつもり？通話の録音も持ってるよ。今度ドラマやるんだって？おめでとう、プレゼントがあるから！訴えてやる。私は子どもも失ったし、もう失うものなんてないから。家と車以外は特にね」と怒りをあらわにした。

さらに、最近まで続いていたパク・シフとBのカカオトークのやり取りも、動画で撮影して公開している。

パク・シフの“脛の傷”とは

パク・シフといえば、2013年に性スキャンダルが報じられた過去がある。当時、芸能人志望の女性Cが「パク・シフとお酒を飲んだあと、彼の個人事務所に同行し、意識を失った状態で性的暴行を受けた」と主張し、警察に告訴。しかし、パク・シフはこれを否定するとともに、Cとその友人、そして元所属事務所の代表を虚偽告訴、恐喝未遂で逆告訴した。

元所属事務所の代表も虚偽告訴で対抗し、泥沼の法廷闘争に発展。最終的には、Cが告訴を取り下げたことで事件は幕引きとなった。

その後、国立科学捜査研究院の鑑定結果に基づき、強姦致傷の疑いについては「嫌疑なし」と判断され、パク・シフは嫌疑なしという結果に。元所属事務所代表との争いも、双方が告訴を取り下げる形で終結している。

このスキャンダルを機にパク・シフは、一時的に韓国での芸能活動を自粛せざるを得なくなり、中国や日本に活動の場を求めた。その後、2017年のドラマ『黄金の私の人生』で韓国にカムバック。実に5年ぶりの韓ドラ出演だった。

そして今回、再びパク・シフにまつわる疑惑が浮上したことにより、世間の注目が集まっている。Aはすでに夫と離婚しているが、夫が婚姻期間中に他の女性と頻繁に会っていたこと、そのきっかけをパク・シフが作ったと主張しているようだ。

ただし、現時点でパク・シフ側はこの件について特に触れておらず、暴露が出た5日夜もTikTokでライブ配信を行っていた。また、6日午前までファンのコメントに返信するなど、SNS上での交流も続けていた。本人の明確な立場が示されるまでは、一方的な主張や疑惑だけで判断するのは慎重になるべきだろう。

突然の暴露が飛び出たパク・シフは現在、TV朝鮮のバラエティ番組『お父さんと私と』に出演しているほか、2021年に撮影した米人気ドラマ『メンタリスト』の韓国リメイクの公開も控えている。そのため今後は、俳優としての復帰と前進を続ける一方で、プライベートに関する言動にも注目が集まりそうだ。

