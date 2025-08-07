TWICE、公式キャラ「TWICE LOVELYS」の入浴剤「びっくらたまご」が9月下旬より販売決定！ | RBB TODAY

人気ガールズグループTWICEの公式キャラクター「TWICE LOVELYS」の新商品が発売される。

「TWICE LOVELYS」のマスコット入り入浴剤「びっくらたまご TWICE LOVELYS ～ゆったりたいむ～」が、今年9月下旬より順次、全国の量販店およびドラッグストア、玩具店、家電量販店の日用品売場・玩具売場で販売スタートする。価格は715円（税込）だ。

入浴剤は溶かすとキャンディの香りが立ち込め、お湯の色が白からピンクに変化する楽しみも。入浴剤には「TWICE」ロゴが入ったグループカラーのシュリンクが巻かれている。

また、マスコットは「ゆったりたいむ」をテーマにしたびっくらたまごだけのオリジナルデザイン。「TWICE LOVELYS」がヘアバンドをつけたり、ゆったりとした時間を過ごしている姿がキュートなラインナップとなっている。

本商品の予約受付は、数量限定でバンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて8月7日11時よりスタート。予約した商品は、一般発売日と同様に9月下旬より順次配送される予定だ。

TWICEは2025年で日本デビュー8周年。日本でも勢力的に活動を続ける彼女たちに目が離せない。

