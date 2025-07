TWICE・ツウィ、“伝説更新”の大胆イメチェン！ピンク髪×青目のへそチラSHOTでファンを撃ち抜く【PHOTO】 | RBB TODAY

TWICE・ツウィの大胆イメチェンにファンが騒然としている。

【写真】ツウィ、大胆イメチェン

ツウィは最近、自身のインスタグラムを更新。キャンディーの絵文字とともに「THIS IS 4」「All MY LADIES AND GENTLEMEN」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

来る7月11日リリース予定の4thフルアルバム『THIS IS FOR』のティーザー撮影現場とみられる写真を公開したツウィ。ピンク色のロングヘアにイメチェンし、青色のカラコンを着用して、非現実的なビジュアルを堂々とカメラに見せつけている。

また、クロップド丈のトップスと奇抜なデザインのボトムスを合わせた衣装姿からは、170cmの高身長が際立つ美スタイルがあらわに。おへそがチラ見えするウエストも披露し、多くのファンを釘付けにしていた。

ツウィのイメチェンを目にしたファンからは、「ピンク髪ツウィちゃん刺さりすぎ」「反則級の可愛さ」「また伝説更新だ」「誰しもが惚れる…」「こんな美しい人存在する?」といったコメントが寄せられていた。

(写真=ツウィInstagram)

なお、ツウィが所属するTWICEは来る7月11日に4thフルアルバム『THIS IS FOR』をリリースした後、同月19日からは韓国公演を皮切りに6回目のワールドツアー「THIS IS FOR」を開催する予定だ。

◇ツウィ プロフィール

1999年6月14日生まれ。台湾・台南市出身。本名はチョウ・ツウィ(周子瑜)。2015年にTWICEのメンバーとしてデビューした。グループ最年少だが、最高身長(公称170cm)。ビジュアルメンバーとして知られ、アメリカの映画情報サイト『TC Candler』による「世界で最も美しい顔100人」では毎年のように上位にランクインしている。クールビューティーな印象だが、実は泣き虫の一面も。2024年9月6日、1stミニアルバム『abouTZU』でソロデビューした。

