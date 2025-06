K-POPガールズグループ初の快挙！aespa、世界的音楽フェスにヘッドライナーとして出演 | RBB TODAY

カムバックを控えるaespaが、世界的音楽フェスティバル「マワジン・フェスティバル(Mawazine Festival)」を席巻した。

aespaは6月24日(現地時間)、モロッコ・ラバトで開催された「マワジン・フェスティバル」に、K-POPガールズグループとして初めてヘッドライナーとして出演した。

彼女たちはメインステージ「OLM SOUISSI」に立ち、圧倒的なエネルギーと迫力のあるパフォーマンスで現地観客の視線を一身に集めた。

「マワジン・フェスティバル」は、モロッコの首都ラバトで毎年開催される世界的な音楽フェスティバルで、2001年の初開催以来、年々規模を拡大し、世界最大級の観客動員数を誇っている。今年はaespaのほか、ウィル・スミス、50セント、ベッキー・G、リル・ベイビーなど世界的スターたちもラインナップに名を連ねた。

この日aespaは、昨年シンドローム的な人気を博した『Supernova』『Armageddon』『Whiplash』をはじめ、大ヒット曲『Next Level』『Spicy』、無機質な魅力が際立つ『ænergy』『Set The Tone』、感性豊かなボーカルが印象的な『Flights, Not Feelings』『Live My Life』、さらに英語曲『Better Things』『Hold On Tight』まで、全11曲をバンドサウンドで披露し、会場の熱気を最高潮に引き上げた。

これまでにもaespaは、アメリカの「コーチェラ」「ガバナーズ・ボール・ミュージック・フェスティバル」「GMAサマー・コンサート・シリーズ」、日本の「GMO SONIC」や「アウトサイド・ランズ・フェスティバル」など、さまざまなグローバル音楽フェスティバルに出演してきた。こうした豊富な経験を活かし、今回の「マワジン・フェスティバル」でも洗練されたステージマナーで現地ファンとの交流を深めた。

なお、aespaは6月27日13時に各種音楽配信サイトを通じてニューシングル『Dirty Work』を正式リリースする。

今回のシングルには、タイトル曲『Dirty Work』をはじめ、Flo Milli(フロー・ミリ)をフィーチャリングに迎えたバージョン、英語バージョン、インストゥルメンタルの計4曲が収録されている。

