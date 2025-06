日本からはRADWIMPS・ヤングスキニーが出演　「2025 Let's Rock」最終ラインナップ発表！ | RBB TODAY

韓国都市型ロックフェス「2025 Let's Rock Festival」が最終ラインナップを公開した。

「2025 Let's Rock Festival」は、9月6日・7日の2日間にわたり、ソウル・蘭芝漢江(ナンジハンガン)公園で開催される。これまでに「LEGEND OF LETSROCK」「WE ARE ROCKSTARS」「BROKEN THE STAGE」の3つのテーマに沿ってラインナップが発表されており、今回公開された「KEEP ON BURNING」が最終枠となる。

6月26日に発表された「KEEP ON BURNING」には、個性派ミュージシャンとして知られるユク・ジュンワンバンド、韓国グラムメタル界を代表するCRACKSHOT、実力派女性バンドThe FIX、長い空白期間を経て2025年にカムバックするモダンロックバンドDecadentなどが名を連ねた。

さらに、幻想と現実を行き来するような世界観を歌うバンド87dance、感性豊かな2人組バンドOmO、青春をテーマに歌うシンガーソングライターOHAHも加わり、ラインナップはより多彩に仕上がっている。日本からはRADWIMPS、ヤングスキニーが出演する。

