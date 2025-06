XGとBOYNEXTDOORが初登場！ 『2025 FNS歌謡祭 夏』出演アーティスト第2弾が解禁 | RBB TODAY

7月2日放送の『2025 FNS歌謡祭 夏』(フジテレビ系)より、出演アーティスト第2弾が解禁された。幾田りら、LE SSERAFIM、AKB48ほか10組が発表されている。

(C)フジテレビ

同番組は相葉雅紀が司会を務める音楽の祭典。18時30分から4時間半にわたり、アーティストたちの演奏が生放送される。

出演アーティスト第2弾としては、世界的な人気を誇るXGとBOYNEXTDOORが『FNS歌謡祭』初登場。また、映画『パリピ孔明 THE MOVIE』から上白石萌歌、詩羽、幾田りらが一夜限りの共演を果たし、エンディングテーマ『Sing along!!!』を披露する。さらに幾田はソロでも登場し、新曲『恋風』をテレビ初披露する。

そして今年20周年を迎えるAKB48は、歴代ヒット曲をギュッと凝縮したスペシャルメドレーを披露。アーティスト同士の一夜限りのコラボレーションは今回も健在で、こっちのけんとと中島健人、氷川きよしと倖田來未が特別なコラボを行う。

■『2025 FNS歌謡祭 夏』出演アーティスト ★=追加解禁アーティスト

INI

アイナ・ジ・エンド

★幾田りら

★EIKO & shin feat.幾田りら from 『パリピ孔明 THE MOVIE』

★AKB48

★XG

ELAIZA(池田エライザ)

★&TEAM

CLASS SEVEN

★倖田來未

郷ひろみ

★こっちのけんと

GENERATIONS

timelesz

DA PUMP

Travis Japan

中島健人

なにわ男子

Number_i

NEWS

HANA

氷川きよし

★日向坂46

FANTASTICS

★BOYNEXTDOOR

ME:I

三浦大知

★LE SSERAFIM

他