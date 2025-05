松田聖子、45周年ベストアルバムの曲目を発表！ コンサート映像作品のジャケットも公開 | RBB TODAY

6月4日に発売される『永遠のアイドル、永遠の青春、松田聖子。 ~45th Anniversary 究極オールタイムベスト~』の正式曲目が明らかに。また、同時発売されるコンサートツアー映像作品『Pre 45th Anniversary Seiko Matsuda Concert Tour 2024“lolli♡pop”』のジャケット写真も公開された。

同アルバムは、松田聖子の45年間を詰め込んだオールタイムベストアルバム。Disc1,2は、「青い珊瑚礁 ~Blue Lagoon~ 2025 Mix」「瞳はダイアモンド ~Diamond Eyes~」「SWEET MEMORIES ~甘い記憶~」といった代表曲のセルフカバーを主体として構成。さらに「あなたに逢いたくて ~Missing You~ 2025」「渚のバルコニー 2025」「Rock'n Rouge 2025」など、10曲のセルフカバーを新たにレコーディングしている。

45周年記念盤のDisc3,4は、歴代のオリジナル・シングルから松田自らが厳選した曲を収録。デビュー曲「裸足の季節」から「赤いスイートピー」「大切なあなた」「薔薇にように咲いて 桜のように散って」まで、人気シングル曲を年代順に収めている。さらにボーナストラックとして、『SEIKO JAZZ 3』から「赤いスイートピー English Jazz Version」も収録される。

また、『永遠のアイドル、永遠の青春、松田聖子。 ~45th Anniversary 究極オールタイムベスト~』と『Pre 45th Anniversary Seiko Matsuda Concert Tour 2024“lolli♡pop”』の店舗別オリジナル特典のサンプル画像も公開された。

■『永遠のアイドル、永遠の青春、松田聖子。 ~45th Anniversary 究極オールタイムベスト~』曲目

- 45周年記念盤 各ディスク選曲コンセプト -

Disc1:シングルA面曲セルフカバー

Disc2:シングルB面及びアルバム収録曲セルフカバー

Disc3 & 4:聖子が選ぶ!オリジナル・シングルベスト

※通常盤はDisc1&2のみ

・Disc 1

1 青い珊瑚礁 ~Blue Lagoon~ 2025 Mix

2 チェリーブラッサム 2021

3 赤いスイートピー English Version

4 渚のバルコニー 2025

5 瞳はダイアモンド ~Diamond Eyes~

6 Rock'n Rouge 2025

7 時間の国のアリス ~Alice in the world of time~

8 ピンクのモーツァルト 2025

9 Pearl-White Eve 2025

10 あなたに逢いたくて ~Missing You~ 2025

11 Shapes Of Happiness

Bonus Track 赤いスイートピー English Jazz Version

・Disc 2

1 レモネードの夏 2025

2 愛されたいの 2025

3 未来の花嫁 2025

4 セイシェルの夕陽 ~40th Anniversary~ 2025 Mix

5 SWEET MEMORIES ~甘い記憶~

6 蒼いフォトグラフ ~Photograph of yesterdays~

7 Star 2025

8 瑠璃色の地球 2020

9 時間旅行 ~I still miss you~

10 ベルベットフラワー 2025

11 Stardust

・Disc 3

1 裸足の季節

2 風は秋色

3 白いパラソル

4 風立ちぬ

5 赤いスイートピー

6 野ばらのエチュード

7 天国のキッス

8 ハートのイアリング

9 ボーイの季節

10 Strawberry Time

11 Precious Heart

12 きっと、また逢える...

・Disc 4

1 大切なあなた

2 素敵にOnce Again

3 さよならの瞬間

4 私だけの天使 ~Angel~

5 Gone with the rain

6 恋する想い ~fall in love~

7 20th Party

8 いくつの夜明けを数えたら

9 薔薇のように咲いて 桜のように散って

10 風に向かう一輪の花

11 私の愛