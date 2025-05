SS501の3人による「FIVE O ONE」、20周年公演はソウルからスタート　臨時ファンクラブの募集も決定 | RBB TODAY

SS501の3人による新グループFIVE O ONEが、デビュー20周年を記念してソウルで最初の公演を行う。

【写真】性暴行容疑を晴らしたSS501メンバーは今何を?

FIVE O ONEは、キム・ヒョンジュン(1986年生まれ)、ホ・ヨンセン、キム・ギュジョンの3人によって結成されたグループで、SS501のデビュー20周年を記念して再集結した。

5月13日、所属事務所HENECIAは「FIVE O ONEが7月12日・13日の2日間、ソウル・オリンピック公園内のオリンピックホールにて『2025 FIVE O ONE : 20th Anniversary World Tour In Seoul』を開催します。ワールドツアーの幕開けとなる今回の公演では、長く待ち続けてくれたファンに向けて、3人の美しいハーモニーで感動を届ける予定です」と発表した。

(画像提供=HENECIA)

今回の公演は、デビュー20周年を記念したワールドツアーの皮切りとなるもので、これまでの歩みを振り返るとともに、ファンと共にこれからの未来を描く場でもある。SS501時代の懐かしいヒット曲に加え、メンバーそれぞれのソロステージや、FIVE O ONEとしての新たなパフォーマンスなど、多彩な魅力が詰まった構成となる予定だ。

また、この公演に向けて臨時ファンクラブも設けられる。5月14日から18日までの期間、TicketLinkにて無料で入会可能で、1人2枚までの先行予約特典が付与される。

■【写真】キム・ヒョンジュン、“性的暴行”論争に終止符

■【写真】キム・キュジョン、日本人彼女との旅行を投稿→即削除

■突然「結婚」を発表した『花より男子』キム・ヒョンジュン、濡れ衣を晴らすまでの全過程