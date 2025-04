BABYMONSTER、日本ツアーで15万人動員を達成！ フィナーレ公演を福岡国際センターで開催 | RBB TODAY

BABYMONSTERが4月19日~20日の2日間、福岡国際センターで「2025 BABYMONSTER 1st WORLD TOUR<HELLO MONSTERS> IN JAPAN」を開催。初のワールドツアーにおける日本公演を完走し、15万人動員という記録を打ち立てた。

BABYMONSTERは神奈川ぴあアリーナMMを皮切りに、愛知ポートメッセ名古屋、大阪Asueアリーナ、神奈川Kアリーナ横浜、福岡国際センターと合計5会場12公演を実施。昨年のファンミーティングツアーに比べると、動員数は3倍以上に膨れ上がり、Kポップガールズグループのデビューから最短期間で最多動員数記録を塗り替える結果となった。

日本ツアーのフィナーレを飾った福岡国際センター公演は、いつもより熱い熱気で会場がいっぱいに。オープニングSEに合わせ、せり上がるステージでメンバーが登場。「DRIP」「BATTER UP」「SHEESH」など、グループの代表曲を披露した後、各メンバーの幼少期やYGの研修生時代の映像が流れ出し、ソロ・ユニットコーナーに突入した。

バラード・R&B・ヒップホップなど7人7色の変化無双の舞台を続々と繰り広げながら、音楽的成長を垣間見せるメンバーたち。とくにRUKAとASAによるユニット曲「Woke Up In Tokyo」は、ユーモアな演出で、今ツアーの目玉となるパフォーマンスだった。

その後、「Love,Maybe」「DREAM」といったバラード曲で会場を魅了すると、2NE1の「CLAP YOUR HANDS」「GO AWAY」をカバー。続けて「FOREVER」「Love In My Heart」で本編を締め括った。

またアンコールでは、「SHEESH」「DRIP」などの代表曲を再度パフォーマンス。MCでは、6月6日公開映画『見える子ちゃん』の主題歌「Ghost」を5月7日に配信することをサプライズ発表した。RAMIとRORAは、「自分らしく前向きに行こうという応援ソングになっています。映画と一緒に是非注目してください!」と力強く語った。

さらに最後は、RUKAが「福岡公演は今回の日本ツアーの最後でもありますが、このツアーで本当にたくさんの愛をもらいました!本当に嬉しい気持ちでいっぱいです。ばり好いとうよ!」と福岡弁を入れて挨拶を行い、ラストソングとして「Stuck In The Middle(Remix Ver.)」を披露した。