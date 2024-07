【2024年8月Netflix配信作品】『恋愛バトルロワイヤル』、新韓国ドラマ『となりのMr.パーフェクト』など | RBB TODAY

見上愛、宮世琉弥ら出演の学園ドラマ「恋愛バトルロワイヤル」、大人気シリーズの新シーズン「エミリー、パリへ行く: シーズン4」、ついに最終シーズンを迎える「アンブレラ・アカデミー: シーズン4」などシリーズ作品のほか、ファン・ジョンミン、ヨム・ジョンア共演のアクションコメディ『クロス・ミッション』、マーク・ウォールバーグ、ハル・ベリー共演の『ザ・ユニオン』など最新映画も続々配信予定。

NETFLIX シリーズ

恋愛バトルロワイヤル

8月29日独占配信

見上愛、宮世琉弥ら出演の学園ドラマ!“男女交際禁止”の校則が制定された超エリート高校に入学した有沢唯千花。生徒たちは嫉妬、羞恥、背徳、憎悪が渦巻く前代未聞のバトルロワイヤルを繰り広げる。

エミリー、パリへ行く: シーズン4: パート1

8月15日独占配信



大人気シリーズが待望のシーズン4へ!大人な三角関係に悩まされるエミリーに新たな事態も発生。理想の街と恋に対して大胆な選択をする必要が訪れる!?

アンブレラ・アカデミー: シーズン4

8月8日独占配信



大人気シリーズがついに最終シーズンへ!リセットから6年後、アカデミーの兄妹姉妹は秘密結社の脅威に直面し、危険を冒しながらの団結を余儀なくされる。

となりのMr.パーフェクト

8月17日独占配信



チョン・ヘイン、チョン・ソミ共演のロマンチックコメディ!韓国に戻ってきたペ・ソクリュは幼なじみのチェ・スンヒョと再会するが、2人には複雑な過去があった。

誰もいない森の奥で木は音もなく倒れる

COMING SOON



キム・ユンソク、ユン・ゲサン、コ・ミンシ出演のサスペンススリラー!森のペンションを営むチョン・ヨンハの前に謎の女性ユ・ソナが現れ、彼の日常は一変していく。

正港署

8月22日独占配信



「青春18×2 君へと続く道」のシュー・グァンハン主演!台湾大ヒット映画のスピンオフシリーズ!連続殺人犯を追うウー・ミンハンは危険な謎を解こうと奮闘する。

自由研究には向かない殺人

8月1日独占配信



エマ・マイヤーズ主演のミステリー!イギリスの田舎町で少女アンディが殺されてから5年。高校生のピップは自由研究と称して事件の真相に迫る

君に届け 3RD SEASON

8月1日独占配信



人気青春ラブストーリーアニメの13年ぶりとなる続編が配信開始!新カップルとして爽子と風早は初めてのデート、初めての修学旅行へ!同じ頃、友人たちの恋も動き出す。

ライジングインパクト: シーズン2

8月6日独占配信



話題の熱血ゴルフアニメがシーズン2へ!特別な才能を見いだされたガウェインは、キャメロット学院で新たなライバルたちと出会い、熾烈なバトルへ向かう!

ケンガンアシュラ: シーズン2: パート2

8月15日独占配信



超人気バトルアクションシリーズがシーズン2 パート2へ!拳願絶命トーナメントはついに完結へ向かうが、激闘の裏で、ある危険人物が策略を企てる…。

ターミネーター 0

8月29日独占配信



人気シリーズ初のアニメシリーズ!未来から、時空を超えて1997年に送り込まれたひとりの戦士エイコ。その使命は一人の科学者の命を守ることだった。アニメーション制作はProduction I.Gが担当!

限界ダディ: シーズン2

8月1日独占配信



ロブ・ロウ親子共演のコメディがシーズン2へ!ドラゴン社の社長エリスは、消極的な息子を後継者にさせようと奮闘するが新たなライバルが現れる。

家いっぱいの愛

8月11日独占配信



チ・ジニ、キム・ジス、ソン・ナウン出演のファミリーロマンス!事業に失敗し、家族から縁を切られたビョン・ムジン。11年後、彼は成功し家のオーナーとなって戻って来る。



テラー・チューズデイ: 8つの戦慄

8月20日独占配信



タイ発のホラーシリーズ!ラジオ番組「アンカーン・クルンポン」への投稿を基に、リスナーが実際に体験した8つの戦慄のストーリーが綴られる。

15歳、アゲイン! : 18歳、アゲイン!

8月21日独占配信



ブラジル発の人気SFコメディが新シーズンへ!誤作動によって2009年に飛ばされたアニタ。ところがこの時代に来たのはアニタだけではなかった!

ベイビー・フィーバー: シーズン2

8月22日独占配信



デンマーク発の人気コメディがシーズン2へ!シングルマザーとなった不妊治療医のナナ。自身がついてきた複雑な嘘とのバランスを取ろうとするが…。

KAOS/カオス

8月29日独占配信



ジェフ・ゴールドブラム主演のギリシャ神話ダークコメディ!危険な企みが全知全能の神ゼウスに迫る中、人類の未来は3人の人間に託される。

NETFLIX 映画

クロス・ミッション

8月9日独占配信



ファン・ジョンミン、ヨム・ジョンア共演のアクションコメディ!過去を隠して主夫をしているカンムと、強力犯罪捜査隊のエースの妻のミソンは危険な任務に巻き込まれる!

ザ・ユニオン

8月16日独占配信





マーク・ウォールバーグ、ハル・ベリー共演のスパイアクションコメディ!建設作業員のマイクは元恋人ロクサーヌに誘われ、危険な諜報任務に参加することに…。

サンディ・チークスのビキニタウン救出大作戦

8月2日独占配信



大人気アニメシリーズ最新作!ビキニタウンが海の底からすくい上げられた?科学者サンディ・チークスとスポンジ・ボブは、町のみんなを救うため、テキサスを目指して出発する。

REBEL MOON — パート1: ディレクターズカット

8月2日独占配信



ザック・スナイダー監督によるSFスペクタクル巨編のハードコアなディレクターズ・カット版!銀河のアウトローたちと帝国マザーワールドとの決戦を描く!

ナイスガールズ in ニース

8月21日独占配信



フランス発のサスペンスアクション!弟の復讐に燃える刑事レオは、正反対なドイツ人刑事メラニーとコンビを組むことになり、ニースに迫った脅威に立ち向かう!

フレッシュ?! イン・ハイスクール

8月23日独占配信



注目のおバカ青春コメディ!高校生活のはじめ、新入生4人組は人生最大の試練“初めてのパーティー”に参加することに…。バラ色の高校生活への道をキメられるのか!?

デリヴァランス -悪霊の家-

8月30日独占配信



アンドラ・デイ、グレン・クローズ出演のホラー!シングルマザーのエボニーは悩みを抱えながらも再出発のため新居に引っ越すが、そこにはすでに邪悪な闇が住んでいた。

NETFLIX バラエティ

ザ・インフルエンサー

8月6日独占配信



韓国バトル系リアリティショー!SNSで最も影響力をもつのは誰だ?権力と地位の頂点に立つため、インフルエンサーたちが熱きバトルを繰り広げる。

ラブ・イズ・ブラインド UK

8月7日独占配信



人気恋愛実験ショーのイギリス版!独身男女が相手の姿を見ずに婚約。果たして何組が結婚に至るのか?司会はエマ・ウィリスとマット・ウィリスが担当。

新人歌手チョ・ジョンソク

8月30日独占配信



「賢い医師生活」などで人気俳優のチョ・ジョンソクが、100日以内に自身の人脈を総動員して、歌手デビューに挑む注目のリアリティショー!

NETFLIX ドキュメンタリー

ポップスター・アカデミー:KATSEYEになるまで

8月21日独占配信



BTSを輩出したHYBEが手がけるグローバル・ガールズ・グループ“KATSEYE”が誕生するまでの裏側に密着したドキュメンタリー

教えて? イヌのココロ

8月9日独占配信



人間の愛すべき親友、イヌは何を考えているのか?科学的にイヌたちの心理の謎を解き明かす注目のドキュメンタリー。

注目の配信作品

劇場版「美少女戦士セーラームーン Cosmos」《前編》《後編》

8月22日独占配信



伝説的人気シリーズの最新作。使命に葛藤しながら戦う、セーラー戦士たちの最後の物語。

WE ARE! Let's get the party STARTO!!

8月23日独占配信



松本潤、大倉忠義が演出、総勢14組・75名が出演した巨大イベントを世界独占配信!Netflixでしか見られないメイキング映像も同時配信!

夜明けのすべて

8月9日独占配信



松村北斗と上白石萌音がW主演、パニック障害とPMS(月経前症候群)を抱える2人を描く人間ドラマ。

マッシブ・タレント

8月2日配信



ニコラス・ケイジが自身を彷彿させるスターをパロディにして、どん底俳優を演じるアクションコメディ。

そして僕は途方に暮れる

8月9日配信



藤ヶ谷太輔主演のヒューマンドラマ。都合が悪くなるとその場を逃げ出してしまう男の人間関係を描く。

SHE SAID/シー・セッド その名を暴け

8月12日配信



映画製作者ハーベイ・ワインスタインの性的暴行を告発した2人の女性記者を描く社会派ドラマ。

紙の月

8月17日配信



角田光代の同名小説を韓国ドラマ化。金を横領して危険な事態に陥っていく銀行員を描く。

人生って、素晴らしい/Viva La Vida

8月30日配信



中国製作の注目ラブロマンス。不治の病を抱えながらも性格は正反対な2人を描く。