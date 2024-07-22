NMB48・安部若菜、メンバーから誕生日を祝われ笑顔 | RBB TODAY

NMB48・安部若菜、「先生！」との歓声に「気恥ずかしい」……ドラマ「アイドル失格」会見 | RBB TODAY

ドラマ「アイドル失格」（BS松竹東急にて1月13よる11:00～全国無料放送）の「初回放送前夜！完成披露試写会」が12日、都内にて開催され、出演の山本望叶（NMB48）、小林亮太、川上千尋（NMB48）、上西怜（NMB48）、泉綾乃（NMB48）、原作の安部若菜（NMB48）が出席した。