NMB48・安部若菜、メンバーから誕生日を祝われ笑顔 | RBB TODAY

この日、劇場で「僕のアオハル公演 安部若菜生誕祭」を行うNMB48。動画では生誕祭に出演する坂下真心、坂田心咲、桜田彩叶、塩月希依音、新澤菜央、龍本弥生、出口結菜、水田詩織、芳野心咲が安部を取り囲み「おめでとう」と連呼。熱烈な祝福を受けた安部は嬉しそうに「ありがとう」と答えた。
公開された動画にファンからは「おめでとう」「わかぽんかわいい」「めっちゃかわいい」などのコメントが寄せられている。
🐆 #NMB48 information 🐆— NMB48 Official (@nmb48_official) July 22, 2024
【🎙本日の公演スケジュール】
18:30- #僕のアオハル公演
🎂#安部若菜生誕祭
【 🕺出演メンバー】
安部若菜、坂下真心、坂田心咲、桜田彩叶、塩月希依音、新澤菜央、龍本弥生、出口結菜、水田詩織、芳野心咲
【⚡️DMM LIVE! ON DEMAND】https://t.co/W21mHnPGsM pic.twitter.com/HLZep3dbSF
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