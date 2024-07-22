NMB48・安部若菜、メンバーから誕生日を祝われ笑顔 | RBB TODAY

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NMB48・安部若菜、メンバーから誕生日を祝われ笑顔

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安部若菜【写真：竹内みちまろ】
  • 安部若菜【写真：竹内みちまろ】
　NMB48が22日、公式Xを更新。18日に誕生日を迎えた安部若菜を祝福する動画を公開した。

　この日、劇場で「僕のアオハル公演　安部若菜生誕祭」を行うNMB48。動画では生誕祭に出演する坂下真心、坂田心咲、桜田彩叶、塩月希依音、新澤菜央、龍本弥生、出口結菜、水田詩織、芳野心咲が安部を取り囲み「おめでとう」と連呼。熱烈な祝福を受けた安部は嬉しそうに「ありがとう」と答えた。

　公開された動画にファンからは「おめでとう」「わかぽんかわいい」「めっちゃかわいい」などのコメントが寄せられている。




NMB48安部若菜、お花見美女カットをファン絶賛「桜が似合いすぎてる」 | RBB TODAY
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NMB48の安部若菜が2日、自身のインスタグラムを更新。兵庫県・夙川公園の桜とともに写った、麗しの美女カットを公開した。
https://www.rbbtoday.com/article/2024/04/05/218756.html続きを読む »

「一年前の今日、発売日でした！」安部若菜、可愛すぎる写真集オフショット公開 | RBB TODAY
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NMB48の安部若菜が27日、自身のインスタグラムを更新。昨年3月に発売された写真集のオフショットを公開した。
https://www.rbbtoday.com/article/2024/03/28/218469.html続きを読む »

NMB48・安部若菜、「先生！」との歓声に「気恥ずかしい」……ドラマ「アイドル失格」会見 | RBB TODAY
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ドラマ「アイドル失格」（BS松竹東急にて1月13よる11:00～全国無料放送）の「初回放送前夜！完成披露試写会」が12日、都内にて開催され、出演の山本望叶（NMB48）、小林亮太、川上千尋（NMB48）、上西怜（NMB48）、泉綾乃（NMB48）、原作の安部若菜（NMB48）が出席した。
https://www.rbbtoday.com/article/2024/01/12/215893.html続きを読む »
《櫻井哲夫》
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