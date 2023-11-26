乃木坂46、5期生楽曲「いつの日にか、あの歌を・・・」MVが27日正午公開 | RBB TODAY

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乃木坂46、5期生楽曲「いつの日にか、あの歌を・・・」MVが27日正午公開

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乃木坂46、5期生楽曲「いつの日にか、あの歌を・・・」MVが27日正午公開
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　乃木坂46が12月6日に発売するニューシングル「Monopoly」に収録される5期生楽曲「いつの日にか、あの歌を・・・」のミュージックビデオが、11月27日正午に「乃木坂46 OFFICIAL YouTube CHANNEL」にて公開される。



　5期生は、ライブ公演「新参者LIVE at THEATER MILANO-Za」を12月3日まで実施しており、すでにライブにて同楽曲を披露している。センターは、乃木坂46の最年少メンバーである小川彩が務める。

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《KT》
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