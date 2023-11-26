乃木坂46、5期生楽曲「いつの日にか、あの歌を・・・」MVが27日正午公開 | RBB TODAY

【Pick UP】坂道グループ（乃木坂46、櫻坂46、日向坂46）関連最新ニュース 乃木坂46が12月6日に発売するニューシングル「Monopoly」に収録される5期生楽曲「いつの日にか、あの歌を・・・」のミュージックビデオが、11月27日正午に「乃木坂46 OFFICIAL YouTube CHANNEL」にて公開される。 5期生は、ライブ公演「新参者LIVE at THEATER MILANO-Za」を12月3日まで実施しており、すでにライブにて同楽曲を披露している。センターは、乃木坂46の最年少メンバーである小川彩が務める。【新参者 LIVE配信（U-NEXT】（PR）櫻坂46三期生「新参者 LIVE at THEATER MILANO-Za」①11/12公演 リピート配信日向坂46四期生「新参者 LIVE at THEATER MILANO-Za」①11/18公演乃木坂46五期生「新参者 LIVE at THEATER MILANO-Za」①11/27公演日向坂46四期生「新参者 LIVE at THEATER MILANO-Za」②11/30公演櫻坂46三期生「新参者 LIVE at THEATER MILANO-Za」②12/2公演乃木坂46五期生「新参者 LIVE at THEATER MILANO-Za」②12/3公演