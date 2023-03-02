福岡限定！「元祖博多めんたい重」をホテルに宅配してもらったら幸せ過ぎた | RBB TODAY

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福岡限定！「元祖博多めんたい重」をホテルに宅配してもらったら幸せ過ぎた

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福岡限定！「元祖博多めんたい重」をホテルに宅配してもらったら幸せ過ぎた
  • 福岡限定！「元祖博多めんたい重」をホテルに宅配してもらったら幸せ過ぎた
福岡旅行に行ってきたので、
元祖博多めんたい重をホテルに宅配してもらいました！



■元祖博多めんたい重とは
手間暇かけてじっくり漬け込んだ昆布巻き明太子を、
海苔を敷いたほかほかごはんの上に乗せ、
旨味成分たっぷりの「特製かけだれ」をかけて食べる
新しい福岡の味“知る人ぞ知る逸品”

■私が食べた元祖博多めんたい重・上
明太子を更に1本加え、思う存分堪能！
1本は生明太子、追加のもう1本は「生明太子」または「炙り明太子」から選べます♪

お店だと税込3,058円
持ち帰りだと本体が税込3,220円＋送料が税込420円＝合計税込3,640円でした

すごく美味しかった～～！
宅配はUberEatsか出前館で頼めます。

■店舗情報
元祖博多めんたい重
092-725-7220
福岡県福岡市中央区西中洲6-15
https://www.mentaiju.com/
■【ふるさと納税】【元祖博多めんたい重】自家製昆布巻き明太子３本セット.A744
https://a.r10.to/hNh7T1
#福岡グルメ #博多めんたい重 #ご当地グルメ　@sarino_ch

【さりの　プロフィール】
合同会社逆旅出版 代表。
出版社のひとり社長を務めながら、旅が大好きすぎて、年間180日以上、旅する暮らし方をしている。

ひとり旅の魅力をYouTubeやInstagramで発信中！
YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCGsYSSor0d-kSHKTII2fnlA/
Twitter：https://twitter.com/sarino_ch
Instagram：https://www.instagram.com/sarino_ch
《RBB TODAY》
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