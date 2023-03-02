福岡限定！「元祖博多めんたい重」をホテルに宅配してもらったら幸せ過ぎた | RBB TODAY

福岡旅行に行ってきたので、元祖博多めんたい重をホテルに宅配してもらいました！■元祖博多めんたい重とは手間暇かけてじっくり漬け込んだ昆布巻き明太子を、海苔を敷いたほかほかごはんの上に乗せ、旨味成分たっぷりの「特製かけだれ」をかけて食べる新しい福岡の味“知る人ぞ知る逸品”■私が食べた元祖博多めんたい重・上明太子を更に1本加え、思う存分堪能！ 1本は生明太子、追加のもう1本は「生明太子」または「炙り明太子」から選べます♪お店だと税込3,058円持ち帰りだと本体が税込3,220円＋送料が税込420円＝合計税込3,640円でしたすごく美味しかった～～！宅配はUberEatsか出前館で頼めます。■店舗情報元祖博多めんたい重092-725-7220福岡県福岡市中央区西中洲6-15https://www.mentaiju.com/■【ふるさと納税】【元祖博多めんたい重】自家製昆布巻き明太子３本セット.A744https://a.r10.to/hNh7T1#福岡グルメ #博多めんたい重 #ご当地グルメ @sarino_ch 【さりの プロフィール】合同会社逆旅出版 代表。出版社のひとり社長を務めながら、旅が大好きすぎて、年間180日以上、旅する暮らし方をしている。ひとり旅の魅力をYouTubeやInstagramで発信中！YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCGsYSSor0d-kSHKTII2fnlA/Twitter：https://twitter.com/sarino_chInstagram：https://www.instagram.com/sarino_ch