『シン・エヴァンゲリオン劇場版』BD＆DVD収録のメイキング映像冒頭が公開に！ | RBB TODAY

【Pick UP】坂道グループ（乃木坂46、櫻坂46、日向坂46）関連最新ニュース 『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』シリーズの完結編にあたる『シン・エヴァンゲリオン劇場版』のBlu-ray&DVD『シン・エヴァンゲリオン劇場版 EVANGELION:3.0+1.11 THRICE UPON A TIME』が3月8日に発売される。このほど、収録される映像「Rebuild of EVANGELION:3.0+1.11」の冒頭映像が公開となった。 「Rebuild of EVANGELION:3.0+1.11」は、『シン・エヴァンゲリオン劇場版』の完成に至るまでの具体的なプロセスをたどることのできる約16分のメイキング映像。今回の映像にはその冒頭約1分間と、後半には3月17日公開の映画『シン・仮面ライダー』の新作予告映像が収められている。【Amazon.co.jp限定】シン・エヴァンゲリオン劇場版 EVANGELION:3.0+1.11 THRICE UPON A TIME <初回限定版>(Blu-ray+4K Ultra HD Blu-ray)(三方背BOX＆台紙付きポストカードセット（場面写真使用）付き） [Blu-ray]￥10,780(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)Amazon楽天市場