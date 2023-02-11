『シン・エヴァンゲリオン劇場版』BD＆DVD収録のメイキング映像冒頭が公開に！ | RBB TODAY

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『シン・エヴァンゲリオン劇場版』BD＆DVD収録のメイキング映像冒頭が公開に！

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『シン・エヴァンゲリオン劇場版』　（c）カラー
  • 『シン・エヴァンゲリオン劇場版』　（c）カラー
  • 「Rebuild of EVANGELION:3.0+1.11」　（c）カラー
  • 『シン・エヴァンゲリオン劇場版　EVANGELION:3.0+1.11 THRICE UPON A TIME』Blu-ray　（c）カラー
  • 『シン・エヴァンゲリオン劇場版　EVANGELION:3.0+1.11 THRICE UPON A TIME』DVD　（c）カラー

　『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』シリーズの完結編にあたる『シン・エヴァンゲリオン劇場版』のBlu-ray&DVD『シン・エヴァンゲリオン劇場版　EVANGELION:3.0+1.11 THRICE UPON A TIME』が3月8日に発売される。このほど、収録される映像「Rebuild of EVANGELION:3.0+1.11」の冒頭映像が公開となった。



　「Rebuild of EVANGELION:3.0+1.11」は、『シン・エヴァンゲリオン劇場版』の完成に至るまでの具体的なプロセスをたどることのできる約16分のメイキング映像。今回の映像にはその冒頭約1分間と、後半には3月17日公開の映画『シン・仮面ライダー』の新作予告映像が収められている。


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《松尾》
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