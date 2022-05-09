ラウンドガール・HIKARU、ビキニ姿のセクシー美尻カット公開 | RBB TODAY

先月まで格闘技イベント『RISE』の2021年ラウンドガールとして活躍していたHIKARUが6日、Twitter（ツイッター）を更新。ビキニショットを公開した。
現在発売中の『週刊プレイボーイ』20・21合併号（集英社）のグラビアにHIKARUが登場。今回のカットはそのオフショットだ。黒ギャルであるHIKARUはこんがりと日焼けした肌を大胆に露出。ビキニ姿で前傾姿勢になり、胸の谷間を強調しながら色っぽい笑みを浮かべた。
また、翌7日にもTwitterを更新し、『週刊プレイボーイ』のアピールでビキニ姿の美尻ショットを掲載。いずれのカットも好評でファンからは「Beautiful」「可愛すぎる」「スタイル抜群」などコメントが書き込まれている。
おはよ— HIKARU (@hikaru__0211) May 7, 2022
携帯修理出してきます??????#104人ブラビア #プレイボーイ #週刊プレイボーイ pic.twitter.com/zNHTmgECWE
5月2日週刊プレイボーイの104人グラビア— HIKARU (@hikaru__0211) May 6, 2022
?
まだ実物見てれないので今日はゲットしに行ってこようと思います??
週プレ公式YouTubeでも公開されます?#104人グラビア #週刊プレイボーイ #週プレ #グラビア #グラドル #水着 pic.twitter.com/bP4ctfu5UM