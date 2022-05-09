ラウンドガール・HIKARU、ビキニ姿のセクシー美尻カット公開 | RBB TODAY

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ラウンドガール・HIKARU、ビキニ姿のセクシー美尻カット公開

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写真はHIKARUの公式Twitterから（※写真は所属事務所より掲載許諾をもらってます）
  • 写真はHIKARUの公式Twitterから（※写真は所属事務所より掲載許諾をもらってます）
  • 写真はHIKARUの公式Twitterから（※写真は所属事務所より掲載許諾をもらってます）
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　先月まで格闘技イベント『RISE』の2021年ラウンドガールとして活躍していたHIKARUが6日、Twitter（ツイッター）を更新。ビキニショットを公開した。

　現在発売中の『週刊プレイボーイ』20・21合併号（集英社）のグラビアにHIKARUが登場。今回のカットはそのオフショットだ。黒ギャルであるHIKARUはこんがりと日焼けした肌を大胆に露出。ビキニ姿で前傾姿勢になり、胸の谷間を強調しながら色っぽい笑みを浮かべた。

　また、翌7日にもTwitterを更新し、『週刊プレイボーイ』のアピールでビキニ姿の美尻ショットを掲載。いずれのカットも好評でファンからは「Beautiful」「可愛すぎる」「スタイル抜群」などコメントが書き込まれている。



《松尾》
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