Juice=Juice・稲場愛香の1年ぶりとなる写真集が写真集売上1位に！ | RBB TODAY

【PICK UP】
書泉の先月の『書泉・女性タレント写真集売上ランキング』が発表された。
1位にはJuice=Juice・稲場愛香の約1年ぶりで3冊目となる写真集『IDEA』が輝いた。ロケ地は沖縄・宮古島。ビーチでの水着姿はもちろん、風に揺れるサトウキビ畑でのショットなど、南国の自然の中で見せた多彩な衣装と表情に注目の1冊だ。
2位には篠崎愛、3位には吉田莉桜の写真集がそれぞれランクイン。ランキングの詳細は以下の通りだ。
【2022年2月 書泉・女性タレント写真集売上ランキング】
1位 Juice=Juice・稲場愛香 写真集『愛land』（出版社：オデッセー出版／ワニブックス、発売日：2022/2/14）
2位 篠崎愛 写真集『IDEA』（出版社：講談社、発売日：2022/2/22）
3位 吉田莉桜 写真集『青とハチミツ』（出版社：秋田書店、発売日：2022/2/18）
https://www.rbbtoday.com/article/2022/02/17/196172.html
4位 佐野ひなこ 写真集『BE WITH ME』 （出版社：光文社、発売日：2022/2/22）
https://www.rbbtoday.com/article/2022/02/18/196194.html
5位 乃木坂46・北野日奈子 2nd写真集『希望の方角』（出版社：白夜書房、発売日：2022/2/8）
https://www.rbbtoday.com/article/2021/12/13/194496.html
6位 優希クロエ 1st写真集『C』（出版社：秋田書店、発売日：2021/12/22）
https://www.rbbtoday.com/article/2021/08/06/190989.html
7位 比嘉愛未 写真集『本心』（出版社：集英社、発売日：2022/2/24）
8位 モーニング娘。'22・牧野真莉愛 写真集『M.21』（出版社：ワニブックス、発売日：2022/2/2）
https://www.rbbtoday.com/article/2022/02/02/195785.html
9位 小日向みのり 1st写真集『内緒にしてね』（出版社：ジーウォーク、発売日：2022/1/25）
10位 安藤咲桜 1st写真集『さくら、はらり』（出版社：光文社、発売日：2022/2/22）