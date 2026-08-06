山里亮太、キンタロー。の「ねぶた」ものまね動画に反応「元気出るわぁ」 | RBB TODAY

南海キャンディーズの山里亮太が自身のX（旧Twitter）を更新。お笑いタレントのキンタロー。による「ねぶた」のものまね動画を引用して反応した。
投稿では、キンタロー。が投稿したねぶた祭での「ねぶた」のものまね動画に対し、「元気出るわぁ♪」とコメントをつづっている。
この投稿には、キンタロー。本人からも「山里さん！ありがとうございます」とリプライが寄せられているほか、ファンからも「クオリティーがゴイゴイスー！」「やっぱりキンタロー。さん最高」「お祭り女と呼ばれる事になるだろう」といった称賛のコメントが寄せられている。
※キンタロー。「ねぶた」のものまねで会場を盛り上げる様子を投稿
山里亮太、しずちゃんに涙の謝罪…嫉妬で嫌がらせの過去 | RBB TODAY
南海キャンディーズの山里亮太が、14日放送の『しくじり先生 俺みたいになるな！！』（テレビ朝日系）に出演。相方しずちゃんに謝罪する一幕があった。
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上戸彩、蒼井優・山里亮太夫婦の実態暴露「結婚指輪は…」 | RBB TODAY
蒼井優と上戸彩は結婚指輪はあるが婚約指輪は不要と語り、結婚記念日を特に祝わないことや一緒に過ごす時間を大切にしている様子を明かした。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/09/16/236635.html続きを読む »