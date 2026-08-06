山里亮太、キンタロー。の「ねぶた」ものまね動画に反応「元気出るわぁ」 | RBB TODAY

南海キャンディーズの山里亮太が自身のX（旧Twitter）を更新。お笑いタレントのキンタロー。による「ねぶた」のものまね動画を引用して反応した。

投稿では、キンタロー。が投稿したねぶた祭での「ねぶた」のものまね動画に対し、「元気出るわぁ♪」とコメントをつづっている。

この投稿には、キンタロー。本人からも「山里さん！ありがとうございます」とリプライが寄せられているほか、ファンからも「クオリティーがゴイゴイスー！」「やっぱりキンタロー。さん最高」「お祭り女と呼ばれる事になるだろう」といった称賛のコメントが寄せられている。

※山里亮太、キンタロー。による「ねぶた」のものまねに反応

※キンタロー。「ねぶた」のものまねで会場を盛り上げる様子を投稿