影山優佳、フォトエッセイが販売から 5日で重版決定！未公開ランジェリーカットを公開 | RBB TODAY

元日向坂46でタレントの影山優佳が5日、公式Xを更新。フォトエッセイ『影まで愛して』が、発売から5日で重版が決定したと報告した。
影山は「フォトエッセイ『影まで愛して』が発売5日にして重版が決定しました!!みなさん、早くからゲットしてくださりそして話題にしてくださり本当に本当にありがとうございます」と報告し、ファンへ感謝を伝えた。
さらに「影山からのお礼として、未公開カットを大解禁しちゃいます！」と、フォトエッセイの未公開カットを公開。公開されたショットでは、白のブラジャーにベージュのシースルートップスを合わせたランジェリー姿の影山が、少し物憂げな表情でカメラを見ている。白いレースに包まれた影山の胸元には、谷間がくっきりと見えている。
この投稿にファンからは「影さん！ありがとうございます」「重版決定おめでとう！！！影ちゃんがみんなから愛されてるって事だね」「未公開カットの破壊力が凄すぎて、許可出してくれた偉い人にも感謝したい」と祝福と喜びのコメントが寄せられている。
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