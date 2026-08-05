ガリガリアイドル続出の韓国、「ピョマルラ」がトレンドに…露出の季節に目立つ“極細ボディ” | RBB TODAY

今度はi-dleのウギだ。

“ピョマルラ”アイドルが目立っている。

【写真】骨が見えてる日本出身K-POPアイドル

ガールズグループi-dleのウギは8月4日、自身のインスタグラムを更新。「First lolla」というコメントとともに、アメリカの大型音楽フェス「ロラパルーザ」でのオフショットを公開した。

i-dleは7月31日、シカゴのグラント・パークで開催された「ロラパルーザ」のT-Mobileステージに出演し、約1時間にわたってパフォーマンスを披露した。

ウギは今回の投稿で、黒のホルターネックビスチェにヴィンテージ風のショートパンツを着用。ビーズをふんだんにあしらったレーストップスからは、引き締まったウエストがのぞいている。

ショートボブのヘアスタイルに、鼻筋を横切るラメメイクもプラス。華やかなフェススタイル以上に目を引いたのは、華奢な肩や腕、そして細く引き締まったウエストだった。

（写真＝ウギInstagram）

ウギは正面や横向きなどさまざまなポーズで衣装を披露。ショートパンツからすらりと伸びた脚も印象的だが、一部メディアはその体型を「ピョマルラ」と表現した。

「ピョマルラ」とは、骨を意味する「ピョ」と、痩せているを意味する「マルダ」を組み合わせた韓国の造語で、若者を中心に使われている。

こうした話題はウギだけに限らない。肩やウエスト、脚を露出する夏の衣装が増えたことで、夏のステージやリゾートで撮影した写真を公開した女性芸能人が、相次いで同様の表現で取り上げられている。

アイドルではRed Velvetのウェンディ、aespaのジゼル、Billlieのツキなど、複数の女性アイドルに「ピョマルラ」という表現が繰り返し使われて話題となった。

一方、女優のキム・ミンハもビジュアルの変化で話題になり、「約2年間で17kg減量した」と明かしていた。だが彼女は、あくまでも役作りのためだったと説明している。

（写真提供＝OSEN）ツキ

（写真提供＝OSEN）ジゼル

肌の露出が増える季節を迎え、スターたちの手足や体型が再び注目を集めている。韓国芸能界では音楽やパフォーマンス以上に、そのシルエットに視線が集まる状況となっている。

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