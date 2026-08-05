BABYMONSTER、一糸乱れぬ群舞に釘付け…『MOON』パフォーマンス映像がユーチューブトレンド1位に | RBB TODAY

BABYMONSTERが、世界的な人気にさらに火をつけた。

BABYMONSTERは8月5日、グループ公式YouTubeチャンネルを通じて3rdミニアルバム『CHOOM』の収録曲『MOON』のパフォーマンス映像を公開した。

【画像】アヒョン、あわやポロリ!?な衣装

先立って公開されたMVに続き、パフォーマンス映像にも好反応が寄せられている。

5月から、4本のMVと2本のダンス映像など、大規模なプロジェクトを立て続けに展開してきたBABYMONSTERは、今回も圧倒的なクオリティーのコンテンツを披露し、グローバルファンの心を射止めた。

（写真提供＝YGエンターテインメント）

公開された映像の中でBABYMONSTERは、暗闇に包まれた街にシックなオールブラックの衣装で登場し、冒頭から唯一無二のオーラを放った。キレのあるダンスと緩急を自在に操る動きが感嘆を誘うなか、サビで見せた一糸乱れぬ手のジェスチャーや、「I'm the moon」という歌詞に合わせて月を表現したポイントダンスが、片時も目を離せないほどの迫力を生み出した。

寸分の狂いもない群舞はもちろん、メンバーたちの表現力も際立った。幻想的でダークなサウンドにマッチした妖艶な眼差しとワイルドなカリスマ性、感覚的なジェスチャーが調和し、ヴァンパイアムードを最大限に引き立てるグリルズやサングラスのスタイリングが、視覚的なインパクトを高めた。

楽曲と振付の魅力を凝縮した今回の映像は、公開直後から世界中のファンから高い評価を受け、先立って公開された同曲のミュージックビデオに続きYouTube「ワールドワイドトレンド」1位に輝いた。

急速に再生回数を伸ばしているMVとパフォーマンス映像が揃ってヒットを続けるなか、BABYMONSTERのさらなる活躍に注目が集まっている。

（記事提供＝OSEN）

◇BABYMONSTERとは？

YGエンターテインメントがBLACKPINK以来、約7年ぶりにローンチしたガールズグループ。韓国出身（ラミ、ローラ、アヒョン）、タイ出身（パリタ、チキータ）、日本出身（ルカ、アサ）の7人で構成された。各々が1000倍の競争を勝ち抜いてYGエンタの練習生として合流し、4年間、専門のトレーニングを受けた。2023年11月27日、デジタルシングル『BATTER UP』でデビュー。2024年4月には健康問題でデビューできなかったアヒョンがグループに合流し、1stミニアルバム『BABYMONS7ER』で“正式デビュー”した。

■【写真】見えちゃいそう…アサ、危険な寝そべりポーズ

■【写真】アヒョン、激細ウエストに華奢な肩…“スタイル無双”ショット

■【写真】BAYMONSTER日本人メンバー、“バキバキ腹筋”「憧れ体型」