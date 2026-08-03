韓国俳優がバラエティで「やる気ない」と炎上…放送後、番組レギュラーが残したコメントとは | RBB TODAY

タレントのハハが、俳優チョン・ジュンウォンがバラエティ番組での態度で物議を醸しているなか、公にエールを送った。

去る8月2日、ハハが自身のSNSを通じて、俳優チョン・ジュンウォンのMBCのバラエティ番組『撮るなら何する？』における態度問題に関連する動画へコメントを残し、応援した。

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この日、番組レギュラーのハハは「現場にいた人だ。とても愛らしくて可愛くて面白かった」として、「面白くしようとしたリアクションだ」と釈明した。

続けて、「初めてのバラエティで『撮るなら何する？』はプロでも本当に難しい。バラエティのプロではないので、温かい目で見ていただき、ただバラエティとして楽しんでいただければと思う」と語った。

（写真提供＝OSEN）左からチョン・ジュンウォン、ハハ

加えて、「今日、どうか幸せな1日をお過ごしください。チョン・ジュンウォンさんに拍手を送る」とし、「応援してほしい。皆応援している」と付け加えた。

これに先立ち、チョン・ジュンウォンは、女優コン・ヒョジンとともに『撮るなら何する？』に出演した。

しかし、彼は極度に緊張し、返事はもちろん、即興の演技さえまともに見せることができず、態度が悪いと物議を醸した。

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