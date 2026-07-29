KAWAII LAB.がアジア5カ国でオーディション開催、CUTIE STREET大ブレイクの韓国でも | RBB TODAY

KAWAII LAB.がアジア5カ国でオーディションを開催する。
CUTIE STREETが人気を集める韓国も対象に含まれている。
7月29日、ASOBISYSTEMとLIVETは、アイドルプロジェクト「KAWAII LAB.（カワイイラボ）」を通じて、アジア全域を対象としたグローバルオーディション「KAWAII LAB. ASIA GLOBAL AUDITION 2026」を開催すると発表した。
今回のオーディションは、KAWAII LAB.が海外展開を前提に実施する初の多国籍オーディションで、韓国、中国、タイ、インドネシア、ベトナムの5カ国で同時開催される。
KAWAII LAB.は、2022年にスタートしたASOBISYSTEMのアイドルプロジェクトで、日本独自の“カワイイ”カルチャーを現代的に再解釈したコンセプトで注目を集めた。
これまでにFRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREET、MORE STARなどを輩出。特にCUTIE STREETは今年、『かわいいだけじゃだめですか？』が韓国で大きな話題となり、現地の音楽番組への出演や韓国語バージョンのリリースも果たしている。
KAWAII LAB.は「『原宿カルチャーを世界へ発信する』という明確なビジョンのもとに始まりました。今回のオーディションは、その歩みの次なるステップです」と説明。
続けて「アジア全域から才能ある若者を発掘し、それぞれの個性や文化を尊重しながら、ともにカワイイの未来を作っていくことを期待しています」とコメントしている。
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