BTS、収録曲まで異例のロングヒット！『NORMAL』がビルボード「HOT 100」に返り咲き | RBB TODAY

BTSの勢いが再び加速している。

収録曲『NORMAL』が、米Billboard「HOT 100」に返り咲いた。

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BIGHIT MUSICは7月29日、「Billboardが発表した最新チャート（8月1日付）によると、BTSの5thフルアルバム『ARIRANG』の収録曲『NORMAL』が、メインソングチャート『HOT 100』に33位で再ランクインした」と明らかにした。

『NORMAL』は4月4日付の同チャートに41位で初登場し、その後3週にわたってランクイン。7月17日にミュージックビデオと韓国語音源が公開されて以降、再び人気を集め、ロングヒットへの勢いを見せている。

同曲は「Global 200」でも自己最高となる4位を記録し、「Global Excl. U.S.」では2位に入った。タイトル曲『SWIM』も両チャートでそれぞれ10位と5位にランクインし、好調を維持している。

（写真提供＝BIGHIT MUSIC）BTS

さらに、5thフルアルバム『ARIRANG』もメインアルバムチャート「Billboard 200」で9位を記録し、前週から17ランク上昇。同作はこれまで同チャートのトップ10に13週にわたってランクインし、韓国アーティストのアルバムとして最長記録を打ち立てている。

BTSは7月19日（現地時間）、「2026 FIFAワールドカップ」決勝のハーフタイムショーに出演し、話題を集めた。

8月1日と2日には、米ニューヨークのメットライフ・スタジアムで北米ツアー公演を行う。

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