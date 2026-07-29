Stray Kids、新アルバム『THIS & THAT』でセルフプロデュース力を改めて証明へ | RBB TODAY

『THIS & THAT』でカムバックするStray Kids。

今作ではグループならではの確かな音楽性を改めて証明する。

【写真】スキズ・スンミン、赤楚衛二とハグ

Stray Kidsはデビュー当初から、メンバーによるプロデュースチーム3RACHAを中心に楽曲制作を手がけてきた。新譜を通じて、確かな自信に裏打ちされた多彩な音楽的ストーリーを余すことなく披露する予定だ。

6月24日に先行公開された1曲目の『RUN IT』は、2026年のカムバックを告げる重要な一曲となった。バンチャン、チャンビン、ハンが綴った歌詞には、「小さな部屋」から始まり、世界へ羽ばたいたグループの圧倒的な成長の軌跡が込められている。

さらに高い目標へ向かって止まることなく進み続ける決意を示すとともに、ファンであるSTAYを原動力として挙げ、特別な愛情も表現した。

（写真＝JYPエンターテインメント）

そして最近公開されたティザーコンテンツ「UNVEIL : TRACK」でベールを脱いだ収録曲は、“音楽のストーリーテラー”とも称されるStray Kidsの、さらに広がった音楽的領域を示している。

絶え間ない成長への渇望を込めた『FARMING』、確信に満ちた言葉で慰めを届ける『I Do』、何でも成し遂げられる余裕と自信が際立つタイトル曲『This & That』まで、多彩な物語が収録されている。

さらに、愛の始まりと終わりを繊細に描いた『After You』と『Way Out』が、リスナーの深い共感を呼び起こす。

全8曲収録の『THIS & THAT』は、一歩ずつ熾烈に前進してきた“グローバルトップアーティスト”Stray Kidsの真価が凝縮された、新たなチャプターになると期待されている。

『THIS & THAT』は8月7日13時リリース。

■【写真】「色気ヤバイ」フィリックス、艶っぽいタンクトップ姿

■【写真】バンチャン、素肌チラ見せの"爆イケSHOT"

■【写真】I.N、日本で見せた“トップアイドル”の輝き