韓国ホン・ミョンボ前監督、法人カード個人利用疑惑に反論　自宅付近で150万円超決済に「事実と異なる」【全文】 | RBB TODAY

北中米ワールドカップまでサッカー韓国代表を率いたホン・ミョンボ前監督が、法人カードを個人利用した疑惑について詳細に反論した。

ケーブルチャンネル『JTBC』は7月28日、「ホン・ミョンボ、自宅近くで法人カード1408万ウォン決済」と題した独占記事を公開した。

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記事では、ホン・ミョンボ前監督が2024年7月から今年5月まで、自宅近くの京畿道城南市盆唐区（キョンギド・ソンナムシ・プンダング）で法人カードを本来の目的以外で過剰に使用したという趣旨の内容が伝えられた。1408万ウォンは日本円換算で約158万5050円となる。

「共に民主党」のチン・ソンミ議員が韓国サッカー協会（KFA）から提出を受けたKFAの法人カード使用明細によると、ホン・ミョンボ前監督は約2年間に使用した法人カードの金額3742万ウォン（約421万円）のうち、1406万ウォン（158万2807円）を盆唐区で使用していた。

KFAの業務推進費は、休日や自宅付近、管轄区域を外れた遠隔地での法人カード使用が制限されている。やむを得ず使用しなければならない場合は、証明資料や釈明書を提出しなければならない。

これに対しKFA側は、ホン・ミョンボ前監督が領収書に出席者や人数などを記載しており、月1回、使用明細を点検していたと説明した。それでも、公休日での使用や自宅近くでの使用などから、疑惑が提起される事態となっている。

批判が高まると、ホン・ミョンボ前監督が自らコメントを発表し、当該の報道に反論した。

ホン・ミョンボ前監督は「記事の一部内容が事実と異なるため、これについて説明したい。法人カードは韓国サッカー協会の規定に従い、決められた用途および限度内でのみ使用した。すべての使用明細は協会に証明・精算されている。在任期間中、法人カードの使用に関してただの一度も不適切な使用だという指摘や是正要求を受けた事実はない」とし、「本証明資料は聴聞会で釈明できるよう準備する予定であり、詳しい内容は聴聞会に出席してより詳細に釈明する」と明らかにした。

（写真提供＝OSEN）ホン・ミョンボ前監督

以下、ホン・ミョンボ前監督の発表全文。

◇

こんにちは。ホン・ミョンボです。

JTBCが7月28日に報道した「ホン・ミョンボ、自宅近くで法人カード1408万ウォン使用」という記事に関して、事実と異なる点があるため、正したいと思います。

JTBCは国家代表チーム監督の在任当時、私の自宅がある盆唐区内の飲食店で2年間に法人カードを約1400万ウォン使用したという内容を報道しました。

しかし、記事の一部内容が事実と異なるため、これについて説明いたします。

法人カードは韓国サッカー協会の規定に従い、決められた用途および限度内でのみ使用しました。すべての使用明細は協会に証明・精算されています。

在任期間中、法人カードの使用に関してただの一度も不適切な使用だという指摘や是正要求を受けた事実はありません。

一つ目、「過去2年間に公休日に法人カードを31件使用した」という内容について説明いたします。

代表チームの監督とコーチ陣の主要業務の一つは、Kリーグの選手たちを直接確認することです。Kリーグの試合はほとんどが週末や公休日に開催され、これに伴いコーチングスタッフは週末や公休日にスタジアムを訪れて選手を観察・点検し、会議を行うのが一般的です。

特に過去2年間、国家代表選手の選出リストはほとんどの場合月曜日に発表されており、リスト確定直前である週末の会議は必須でした。

したがって、週末や公休日に使われた法人カードの使用は、代表チームの業務遂行の過程で発生したコーチングスタッフの食事および業務推進費用でした。

二つ目、「盆唐区で法人カードから1408万ウォン決済」という報道内容に関連して説明いたします。

代表チームの外国人コーチたちは全員、盆唐区に居住していました。

―ジョアン・アロソ・コーチ：盆唐区三坪洞所在のホテル

―チアゴ・マイヤ・コーチ：城南市盆唐区亭子洞

―ヌノ・マティアス・フィジカルコーチ：盆唐区亭子洞

―ペドロ・ローマGKコーチ：城南市盆唐区亭子洞

これに伴い、代表チームのコーチングスタッフは会議や業務のために盆唐区所在のシェアオフィスを利用し、食事も盆唐区内で行われました。

また、サッカー代表チームは昨年2度にわたり、盆唐区亭子洞に位置するダブルツリーbyヒルトンホテルで招集されました。

龍仁や水原などで開催された2025年東アジアカップ（E-1選手権）や、北中米ワールドカップ・アジア3次予選ヨルダン戦のために、当該のホテルを選手団の宿舎として利用しました。

したがって、盆唐区での法人カードの使用は個人的な消費ではなく、外国人コーチングスタッフの居住および代表チームの招集・運営に伴う業務上の支出が集中した結果です。

三つ目、JTBCが取材した「韓牛専門店と中華料理店、クッパ店での法人カード使用」について説明いたします。

韓牛専門店と中華料理店の場合、私的に行く際は個人カードを使用しました。

報道後に確認した結果、過去2年間の当該店における個人カードの使用金額は、法人カードの金額とほぼ同等でした。これはカードの明細で証明が可能です。

クッパ店の場合は個人カードの使用の方が多かったです。また、報道された内容とは異なり、クッパ店で一人で法人カードを使って食事をしたことはありません。法人カードの決済金額でこれを確認できるはずです。

言及された中華料理店については、代表チームのコーチングスタッフの会議場所であったシェアオフィスの会議室（盆唐区板橋洞）から徒歩約1分（50m）の距離にある店舗で、個室があり会議と食事を同時に進めるのに適していたため、継続的に利用していました。

私は法人カードと個人カードを徹底して区別して使用しました。自宅から近いという理由だけで業務上の使用まで私的だと解釈し、代表チームの業務環境やコーチングスタッフの居住環境を考慮していない今回の報道は、誠に遺憾です。

本証明資料は聴聞会で釈明できるよう準備する予定であり、詳しい内容は聴聞会に出席してより詳細に釈明いたします。

ありがとうございます。

（記事提供＝OSEN）

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