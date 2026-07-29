“元祖K-POPアイドル”コ・ジヨン、「2年前に離婚していた」と公表　息子を守るため明かさず…養育権は元妻へ | RBB TODAY

元祖K-POPアイドルグループSECHSKIES（ジェクスキス）出身のコ・ジヨンが、2年前に離婚していたことを公表した。

7月29日、コ・ジヨンは自身のSNSを通じて、元妻ホ・ヤンイムとの離婚について言及した。

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また、韓国メディアOSENの取材によると、息子の養育権はホ・ヤンイムが持つことが分かった

コ・ジヨンは「僕は2年前に妻と離婚しました。これまで公表しなかったのは、息子のスンジェが状況を十分に受け入れ、安定して成長できるよう守りたかったからです」と伝えた。

（写真提供＝OSEN）コ・ジヨンと息子スンジェ君

続けて「離婚はお互いの道を尊重し、それぞれが大人として責任を果たすために下した決断だった。スンジェは母親と父親の新たな関係を理解し、現在は安定して元気に過ごしている」とし、「今後も父親として最善を尽くす。夫婦としては別れたが、互いを応援しながら過ごしている」と伝えた。

コ・ジヨンが離婚から2年後に公表したことを受け、所属事務所は「極めて個人的なプライバシーまで公表しなければならないコ・ジヨンの状況を残念に思うが、子どもを守るための選択をしただけで、ほかに理由はないことを改めて確認した」とコメントした。

また、「それにもかかわらず、家族に関する噂や憶測が広がった場合、会社として家族を守るために法的措置を取る」と警告した。

なお、1980年7月1日生まれのコ・ジヨンは、1997年に元祖K-POPアイドルグループSechs Kiesのメンバーとしてデビューした。2013年には家庭医学科専門医ホ・ヤンイムと結婚し、翌年には息子のスンジェ君が誕生した。

（記事提供＝OSEN）

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