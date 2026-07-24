「日本語でスラスラと…」韓国ベテラン俳優、日本旅行で見た息子の“意外な一面”に驚き | RBB TODAY

俳優ファン・ジョンミンが、息子の流暢な日本語に驚いた。

きっかけは、家族で訪れた日本旅行だった。

【写真】「生臭かった」日本での食事を韓国女優が酷評

7月23日、格闘家の秋山成勲（あきやまよしひろ、チュ・ソンフン）のYouTubeチャンネルに、「おしゃべりが止まらない3人のおじさんたちのホープ店トーク（ft.面白いってば）」というタイトルの動画が公開された。

この日、ファン・ジョンミンは、最近家族と訪れた日本でのエピソードを語った。

ファン・ジョンミンは「息子がアニメを見ながら日本語を覚え、自分では上手だと言っていたが、正直半信半疑だった」とし、「ところが実際に日本へ行ってみると、地下鉄から旅館まで日本語でスラスラと話す姿を見て、本当に驚いた」と明かした。

（画像＝秋山成勲YouTubeチャンネル）ファン・ジョンミン

続けて「ただ、話すのは上手だが、文字は読めない」とし、「アニメで覚えた表現なので、『早く行こう』と言うときも、『光の速さで行こう』のようなアニメ風の言い回しをする」と話し、笑いを誘った。

娘を持つ秋山成勲は、子どもにまつわる話題のなかで、「アメリカ・ハワイでは、幼い子どもを家に一人で残すと法律に触れる」と説明。これを受け、ファン・ジョンミンも息子の海外キャンプでの経験を振り返った。

ファン・ジョンミンは「うちの息子もハワイのサマーキャンプやウインターキャンプに参加したことがある。英語を学ばせようと送り出したのに、英語は上達しなかった」とし、「むしろ外国の子どもたちが韓国語を覚えて帰ってきた」と話し、現場を爆笑に包んだ。

（記事提供＝OSEN）

■【写真】「30分も待たされ、料理も生臭かった」日本での食事を韓国女優が酷評

■「匂いがきつすぎて無理」日本旅行中に不満あらわ？ 東京の名店訪れた韓国タレント

■【写真】またまた日本で“土足マナー”炎上…「韓国でも無礼な行動」を繰り返す人気スターたち