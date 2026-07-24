兵役中のチャウヌ、さらに大きくなった身体に視線集中！軍楽隊で演奏者の女性と並んだ近況 | RBB TODAY

ボーイズグループASTROのメンバー兼俳優チャウヌの近況が伝えられた。

7月24日、韓国の伝統楽器、奚琴（ヘグム）の演奏者シン・スアは、自身のSNSを通じて、韓国国防部国楽大隊定期演奏会の現場と控え室での記念写真を公開した。

【写真】身体がさらに大きく…チャウヌ

公開された写真のなかで、チャウヌは短い髪型の演奏服姿で、端正な美しさを見せている。特に、運動を通じて鍛えられたかのような体型と、引き締まったスタイルはたくましく、視線を釘付けにした。

シン・スアは、「高校1年生のときからファンで、同じ舞台に立つことができて光栄だった」として、「控え室で写真を撮ってくださり、サインまでしてくれたイ・ドンミン（チャウヌの本名）上等兵に心から感謝申し上げる」と伝えた。

（写真＝シン・スアSNS）チャウヌ

去る7月23日、2人は韓国国立国楽院礼楽堂で開催された「2026 国防部国楽大隊定期演奏会」で共演したと知られている。

チャウヌは2025年7月に陸軍現役で入隊し、現在は軍楽隊で勤務中だ。2027年1月に除隊を控えている。

（写真＝シン・スアSNS）左：チャウヌ

なお、1月にチャウヌは税務調査中に所得税などの追徴通告を受け、物議を醸した。当時、国税庁から200億ウォン（約22億円）台の追徴通告を受けたが、調整手続きを経て、一部の金額が重複課税と認められ、最終的に130億ウォン（約14億5000万円）の税金を全額納付した。

◇チャウヌ プロフィール

1997年3月30日生まれ。韓国・京畿道出身。2014年に韓国で公開された映画『世界で一番いとしい君へ』で俳優デビューし、その後、現在の所属事務所ファンタジオに練習生として入社。2016年に6人組ボーイズグループASTROのメンバーとして歌手デビューした。俳優としても活躍しており、ドラマ『私のIDはカンナム美人』『新米史官ク・ヘリョン』『女神降臨』『ワンダフルワールド』などに出演。

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