BoAに対する“性的な誹謗中傷”、バス停などに落書きの38歳女性が在宅起訴　複数の前科あり | RBB TODAY

BoAへの迷惑行為で30代女性が在宅起訴された。

複数の韓国メディアが報じている。

【写真】BoAへの“性的誹謗中傷”ラクガキ

ソウル中央地検・刑事7部は7月20日、38歳の女性チョ容疑者を侮辱および器物損壊の罪で在宅起訴した。

ソウル江南警察署は昨年6月、BoA側から告訴状を受理して捜査を開始し、7月に書類送検。検察は、落書きが人通りの多い場所で繰り返されていたことや内容が悪質だったこと、被害が大きかったことに加え、BoA側が厳罰を求めていることなどを考慮し、起訴したという。

チョ容疑者は昨年6月、ソウル市内のバス停の案内板や電光掲示板に複数回にわたり、BoAを性的に中傷する内容の落書きをしたとされている。

（写真提供＝OSEN）BoA

BoA以外の芸能人に対する侮辱の落書きも常習的に行っており、器物損壊などの罪で複数回にわたり罰金刑を受けた前科があるとされている。

◇BoA プロフィール

1986年11月5日生まれ。本名クォン・ボア。1998年に兄の付き添いでSMエンターテインメントのオーディション会場に足を運び、スカウトされた。その後2年間、歌手デビューを目指して歌やダンスの練習に励む傍らで日本語と英語の特訓も行い、2000年にデビューアルバム『ID; Peace B』をリリースした。翌年には同タイトルの日本版シングルをリリースし、本格的に日本へ進出。2002年には『Listen to My Heart』でオリコンチャートを制し、一躍人気歌手となった。

■【写真】「BoAは“性病”」ラクガキ

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