「え！名古屋？」ILLIT・ユナ＆ミンジュ、日本の街中で見せた“自然体お散歩ショット”に反響 | RBB TODAY

ILLITのミンジュとユナが、名古屋の街中に姿を見せた。

変装せずに日本を満喫する自然体な姿が、注目を集めている。

【写真】ミンジュ＆ユナ、名古屋お散歩ショット

最近、ILLITの公式インスタグラムが更新され、「名古屋での出来事」というコメントとともに写真が投稿された。

公開された写真には、名古屋の街中でポーズを取るミンジュとユナの姿が収められている。リラックスした雰囲気のなかでも、2人の美貌が目を引く。

さらに、名古屋名物の味噌煮込みうどんを味わう様子や、プリクラを撮影した際の写真も公開され、関心を集めた。

投稿を見たファンからは、「まぢかわいい」「同じ場所で写真を撮りたい」「やばい、近所だ」「え！名古屋？」といった反応が寄せられている。

（写真＝ILLIT公式Instagram）ミンジュ（上2枚）、ユナ

（写真＝ILLIT公式Instagram）ミンジュとユナ

なお、ミンジュとユナが所属するILLITは現在、日本ツアー「ILLIT LIVE 'PRESS START︎❤' in JAPAN」を開催中。7月23日の公演に続き、25日と26日には東京・TOYOTA ARENA TOKYOでステージを披露する。

◇ILLITとは？

2023年6～9月に放送された『R U Next？』を通じて、YUNAH、MINJU、MOKA、WONHEE、IROHAで結成された、日本人メンバー2人（MOKA、IROHA）を含む多国籍5人組グループ。HYBE傘下レーベルの芸能事務所BELIFT LAB所属。自主的で積極的な意志（I WILL）と特別な何かを意味する代名詞（IT）の組み合わせで作られたグループ名には、「何にでもなれる潜在力を持つグループ」という意味が込められている。2024年3月25日、1stミニアルバム『SUPER REAL ME』をリリースしてデビュー。

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