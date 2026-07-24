aespa、日本1stミニアルバム『KISS N TELL』本日（24日）リリース！夏らしいキュートなMVにも注目 | RBB TODAY

aespaが、日本1stミニアルバム『KISS N TELL』を本日（24日）リリースした。

全6曲すべてが日本オリジナル楽曲という、注目の一作だ。

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aespaの日本ファーストミニアルバム『KISS N TELL』は、TVアニメ『キルアオ』のオープニングテーマ『ATTITUDE』と、ドラマ『キンパとおにぎり～恋するふたりは似ていてちがう～』の主題歌の『In Halo』を含む、全6曲すべてが日本オリジナル楽曲で構成されている。

ミニアルバムの幕を開けるリード曲『KISS N TELL』は、軽快なピアノサウンドとダンサブルなビートが印象的なHouseベースのダンスポップナンバーであり、柔らかく繊細なコーラスハーモニーが、フューチャリスティックで幻想的なムードを演出している。

歌詞には、お互いの悩みを分かち合いながら深まっていく絆を、aespaならではのポップで弾けるような感性で描いている。

aespa

続く『Orbit Pop』は、広大な宇宙の中で自分だけの軌道を描きながら前へ進んでいく力強いメッセージを込めた魅力的な一曲。『Fangirl』は重厚なHIPHOPビートとエレクトリックサウンドが織りなす、誰もが憧れを抱かずにはいられないaespaならではの唯一無二のオーラを、挑発的かつウィットに富んだトーンで描き出している。

そして『Done with Rules』は、Y2Kムードを感じさせるギターリフと幻想的なサウンドが印象的なR&Bベースの楽曲で、他人と同じ道を歩むのではなく、自分だけの道を自ら切り拓いていくというaespaの自由な感性を感じられる仕上がりだ。

ミニアルバムのリリースと同時にユーチューブにてプレミア公開された、『KISS N TELL』のミュージックビデオではジャケットにはなかった新たな衣装も追加され、これまでのaespaらしさもありつつ、キュートで親しみやすい新たな魅力を披露している。

『KISS N TELL』MVのサムネイル画像

遊園地を舞台にメンバーがアトラクションに乗って楽しんでいるシーンや、大勢のダンサーと共にキャッチーなフリのダンスをするシーンなど、夏らしい開放感と清涼感あふれる映像美が広がり、全体を通してメンバーの愛らしい表情が印象的なミュージックビデオに仕上がっている。

また、aespaは8月のソウルを皮切りに3度目のワールドツアーを開始し、アジア・北南米・ヨーロッパを含む計25の地域を巡り、「ロラパルーザ シカゴ」にも出演が決まっており、日本での活動とあわせて、グローバルな活躍にさらなる期待が高まる。

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