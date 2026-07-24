“世界イチ高額な雌牛”、名前は「カリナ」だった　aespa・ウィンターが本人に報告、カリナの返答にファン笑顔 | RBB TODAY

思わぬ同名ニュースに、aespaのメンバーたちが反応した。

“世界で最も高い雌牛”の名前が「カリナ」だったのだ。

【写真】カリナ、チラリとのぞく“ボリューム感”

韓国のオンライン上で7月24日、aespaのウィンターとカリナが、あるSNS投稿に残したコメントが話題を集めている。

きっかけとなったのは、ブラジルで“世界で最も高い雌牛”として紹介された「カリナ」に関する投稿だった。

投稿では、ネローレ種の雌牛「カリナ」について、25％の持ち分が601万5000レアルで取引されたため、全体の評価額は約2406万レアル、日本円で約7億7000万円相当になると説明されていた。

さらに「名前だけ聞くとステージの上にいそうだが、実際には品評会で3度優勝したエリート雌牛」「自分がきれいだとわかっているような表情もツンとしている」と、ユーモアを交えて紹介されていた。

（写真提供＝OSEN）カリナ（左）とウィンター

この投稿を見たウィンターは、カリナのアカウントを直接タグ付けし、短く「おお」とコメント。まるで“高額カリナ”の存在を本人に知らせるような反応だった。

すると、カリナ本人も登場。「何これ、なんか誇らしい」と返信し、ファンを笑わせた。

強烈なステージパフォーマンスやカリスマ性で知られるaespaだが、メンバー同士のこうした何気ないやり取りは、ファンにとって大きな楽しみの一つでもある。

今回も、名前が同じというだけの小さな偶然を、ウィンターが拾い、カリナが軽妙に受け止めたことで、SNS上では“ほっこりニュース”として受け止められた。

（画像＝オンラインコミュニティ）ウィンターとカリナが反応

ファンからは「2人とも可愛すぎる」「ウィンターの反応が一番おもしろい」「カリナ本人も認めた」「aespaのケミ最高」といった反応が寄せられている。

また、「世界で一番高い牛の名前がカリナだと流れてきて、なぜこれが出てくるのかと思ったら、価値が約70億ウォンだった。お母さんと呼んでもいいですか」「すごく高いですね。核融合発電でもしているのか」など、価格のスケールに驚く声も見られた。

ステージ上では近未来的でクールな世界観を見せるaespaだが、SNSではメンバー同士の自然な掛け合いで親しみやすさを見せてきた。今回のウィンターとカリナのやり取りも、そんな魅力が表れた場面といえるだろう。

なおaespaは同日、日本1stミニアルバム『KISS N TELL』をリリースしており、タイトル曲のミュージックビデオも公開された。

世界で最も高いと紹介された雌牛の名前が「カリナ」だったというだけなら、単なる珍ニュースで終わっていたかもしれない。そこにウィンターとカリナ本人が乗ったことで、ファンが思わず笑顔になる小さな話題になった。

◇カリナ プロフィール

2000年4月11日生まれ。本名ユ・ジミン。2020年11月にaespaのメンバーとしてデビュー。卓越したダンススキルで、グループの顔的存在。練習生時代には本名名義で、SHINee・テミンのソロ楽曲MV出演している。また、グループ内最高身長の167cmを誇るスタイルの持ち主で、脚も非常に長い。出演したラジオ番組で明らかにした特技は、その長い脚を生かした「足で物を拾うこと」で、服やリモコン、ハンガーなどを拾えるそう。あだ名はサンリオキャラクターのクロミに似ていることから「カロミ」と呼ばれている。

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